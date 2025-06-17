Граждане России с 12 июля обязаны оформлять транзитную визу (TAP) для пересадки в международных зонах испанских аэропортов, сообщила пресс-служба консульства страны в Москве. Порядок получения визы в ведомстве не уточнили.

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«С этой даты [12 июля] все владельцы обычных российских паспортов, желающие проехать транзитом через Испанию, должны иметь действующую визу ТАР», — сказано в сообщении.

Новые правила введены в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Визового кодекса Евросоюза, который регулирует требования к транзитным визам для граждан третьих стран в случае неотложной необходимости.

На сайте учреждения также указано, что аналогичные требования распространяются на граждан других стран, включая Индию, Кубу и Египет, при транзите через испанские аэропорты в страны за пределами Шенгенской зоны.