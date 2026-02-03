Лишь 9% российских предпринимателей рассчитывают на активный рост и расширение своего бизнеса в 2026 году. Таковы данные масштабного опроса, проведенного страховой компанией «Лучи» среди 1254 владельцев и руководителей малого и среднего бизнеса в крупнейших городах России.

bruce mars/Unsplash

Еще 17,6% респондентов ожидают в наступающем году умеренного роста. При этом 15% предпринимателей готовятся к замедлению деловой активности, а каждый пятый (20%) оценивает перспективы как высоко неопределенные, что затрудняет любые прогнозы.

Оценивая завершившийся 2025 год, 38% опрошенных отметили, что его результаты превзошли их ожидания. Для 28% итоги года совпали с прогнозами, а 34% констатировали, что реальность оказалась хуже запланированного.

Опрос выявил потребность бизнеса в высокой адаптивности: каждый четвертый респондент сообщил, что ему неоднократно приходилось в течение года существенно корректировать свои действия из-за непредвиденных обстоятельств. Лишь 14,4% заявили, что почти не сталкивались с такой необходимостью.

Финансовая устойчивость остается ключевым вызовом. Только 9,6% предпринимателей оценивают финансовое состояние своих компаний как высоко устойчивое. При этом 34% работают в режиме «от месяца к месяцу», а 11,6% не располагают какими-либо финансовыми резервами. Запас средств, позволяющий работать более шести месяцев без серьезного дохода, есть лишь у 15% опрошенных.

Как отмечают аналитики, в условиях высокой неопределенности бизнес-стратегии смещаются в сторону консервативных приоритетов. На первый план выходит задача сохранения устойчивости, а не быстрый рост. В рамках этой логики основным ресурсом становится команда — ее сохранение, развитие и способность адаптироваться к изменениям.

