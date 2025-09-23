Продажи первого российского смарт-кольца, призванного круглосуточно мониторить основные физиологические показатели, включая сон, стресс, активность, и предоставлять рекомендации на основе встроенного ИИ-консультанта, начались во вторник, 23 сентября, в Москве. Устройство выделяется не только формой, но и инфраструктурой: сочетанием медэкспертиз, нейросетевых алгоритмов и глубоких исследований. Подробности — в распоряжении «Инка».

фото: пресс-служба «Сбера»

С технологической точки зрения ключевым элементом является рекомендательная система на базе GigaChat, дообученная на медицинских данных в сотрудничестве с ведущими экспертами из российских институтов. Такой подход требует от инфраструктуры серьезных вычислительных мощностей, устойчивых облачных сервисов, обеспечения безопасности и минимизации задержек в обработке биометрических данных — особенно когда речь идет о сигнализации при отклонениях в работе сердца или показателях сна.

«Сбер» заявляет, что к разработке кольца привлекались крупные институциональные игроки: ННГУ им. Н. Лобачевского, клиническая больница № 1 Управления делами президента России, Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, компания «СберЗдоровье», клиники «Медси». Это создает базу доверия, но также поднимает планку к требованиям инфраструктуры: от качества сенсоров и точности алгоритмов до защиты и точности вывода медицинских рекомендаций.

Зарубежные аналоги уже давно развивают подобную инфраструктуру. Например, финская компания Oura Health с ее Oura Ring предлагает круглосуточный сбор данных типа пульса, температуры тела, вариабельности сердечного ритма, сна и стресса с последующей обработкой через облачные сервисы и предоставлением аналитики в приложении. Также китайская компания RingConn с моделью Gen 2 Air показывает, что можно обеспечить длительную работу без подписки, при этом с поддержкой сложных метрик сна и здоровья, что требует развернутой инфраструктуры как на стороне устройства, так и на серверной части.

Для бизнеса инфраструктурные требования означают необходимость инвестиций не только в устройство, но и в системы сбора, хранения и обработки данных, а также в клеринг и безопасность взаимодействий с пользователями. Компании, предоставляющие медицинские консультации или сервисы диагностики, должны быть готовы к соответствующей регуляции, защите персональных данных и сертификациям — особенно при интеграции алгоритмов, опирающихся на стандарты (как, например, полисомнография в Sber-решении).