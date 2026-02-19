Знаменитый Музей Виктории и Альберта (V&A) в Лондоне пополнил коллекцию необычным экспонатом. В собрание учреждения вошли стартовая страница YouTube и самое первое видео, загруженное на платформу 23 апреля 2005 года, — ролик «Я в зоопарке».

Christian Wiediger/Unsplash

Для музея работа с цифровыми объектами уже привычна. Ранее V&A уже приобретал приложение для репродуктивного здоровья Euki в 2019 году и социальную сеть WeChat в 2017 году. Приобретение страницы YouTube от 8 декабря 2006 года знаменует важный момент в истории интернета — переход к эпохе Web 2.0, когда пользователи получили возможность не только потреблять, но и создавать контент.

Когда появился YouTube

Компанию зарегистрировали 14 февраля 2005 года, а в мае запустили первый сайт. Основатели — Джавед Карим, Чад Херли и Стив Чен, выходцы из PayPal. Изначально сервис задумывался как сайт знакомств, но быстро превратился в хранилище самых разных видео.

Анализ поведения пользователей привел к редизайну платформы. Появились встроенный видеоплеер, кнопки «Поделиться», рейтинги, комментарии и блоки похожих видео. YouTube задал стандарты взаимодействия, которые до сих пор используются в социальных сетях.

В октябре 2006 года Google купила YouTube за $1,6 млрд. Сегодня это крупнейшее видеохранилище и второй по посещаемости сайт в мире.

Что попало в коллекцию

Страница просмотра YouTube состоит из трех объектов:

— исходный интерфейсный код, сохраненный в Интернет-архиве 8 декабря 2006 года

— видеофайл «Я в зоопарке»

— рекламные баннеры декабря 2006 года и января 2007 года

Как реконструировали страницу

Над воссозданием работали кураторы музея, команда YouTube и студия дизайна oio. Главная сложность — устаревшие технологии: видеоплеер был создан на Adobe Flash Player, который больше не поддерживается. Проблему решили с помощью эмулятора Flash Ruffle.

Все изменения в коде задокументировали — будущие исследователи смогут понять логику работы и при необходимости обновить экспонат. Для аутентичного отображения в галерее использовали дисплеи с низким разрешением, как в 2006 году.

Почему это культурный феномен

Страница YouTube 2006 года символизирует эпоху Web 2.0 и предвосхитила появление экономики создателей контента и платформенного капитализма. Дизайнерские решения того времени сформировали системы, определяющие современную жизнь.

Технологическая индустрия редко оглядывается на свою историю. Это приобретение дает возможность изучить развитие цифровых платформ и дизайн интернета.

Увидеть экспонат можно в галерее «Дизайн 1900–2020» в Музее Виктории и Альберта в Южном Кенсингтоне и в V&A East Storehouse.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.