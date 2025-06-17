Проект первого российского коммерческого радиолокационного спутника «Окулус», реализуемый корпорацией «Новый космос», оценивается в сумму свыше 1 млрд руб., сообщил ТАСС генеральный директор компании Антон Алексеев.

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Запуск спутника на орбиту запланирован в течение трех лет после начала следующего этапа работ. Корпорация уже привлекла начальные инвестиции и ведет разработку радиолокатора.

По словам Алексеева, радиолокационные спутники дороже оптических, стоимость которых составляет около 350 млн руб., но способны работать в любую погоду и время суток. Зарубежные аналоги оцениваются в 5 млрд руб., добавил он.

Спутник «Окулус» на 80% будет состоять из российских комплектующих, что увеличит его вес по сравнению с иностранными аналогами. Аппарат оснастят 4-метровой антенной для создания изображений с разрешением 0,5 м и погрешностью до 5 мм.

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Аппарат сможет отслеживать таяние вечной мерзлоты, смещение трубопроводов, ледовую обстановку, разливы нефтепродуктов, состояние сельхозугодий, а также мониторить строительство и паводки.



