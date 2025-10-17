Финтех и e-commerce компания Uzum, ставшая первым «единорогом» Узбекистана, планирует разместить акции за рубежом в 2027 году. Среди возможных площадок — Лондон, Nasdaq, Абу-Даби и Гонконг.

Freepik

Узбекский финтех и маркетплейс Uzum, инвесторами которого выступают Tencent и VR Capital, рассматривает Лондонскую фондовую биржу (LSE) в качестве одной из площадок для первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом сообщил Reuters сооснователь компании Николай Селезнёв.

По его словам, Uzum также изучает возможность выхода на Nasdaq, а также листинг в Абу-Даби и Гонконге. Последний вариант стал актуален после вхождения Tencent в капитал компании.

Оценка и инвестиции

В августе Uzum привлек $70 млн в новом раунде финансирования, который возглавили китайская Tencent и американский фонд VR Capital. После сделки оценка компании достигла $1,5 млрд, что сделало Uzum первым единорогом в истории Узбекистана — стартапом с капитализацией более $1 млрд.

«Uzum стал своего рода витриной для страны. Мы видим растущий интерес инвесторов не только к нам, но и к узбекскому рынку в целом», — отметил Селезнёв.

Селезнёв пояснил, что решение выйти на международную площадку связано с необходимостью обеспечить ликвидность акций и широкий доступ институциональных инвесторов.

«Мы рассматриваем площадки, где есть достаточный объем торгов и присутствие долгосрочных инвесторов. Это важно для оценки компании после IPO», — добавил он.

IPO Uzum запланировано на 2027 год, однако окончательное решение о площадке пока не принято. Компания продолжает привлекать стратегических инвесторов и развивает экосистему цифровых сервисов в Узбекистане.

Основанный в 2022 году, Uzum за короткое время стал ключевым игроком на рынке финтех- и e-commerce-услуг Узбекистана. По данным компании, ее сервисами ежемесячно пользуются около 17 млн человек, что сопоставимо с половиной населения страны.

«Мы не стремимся к слишком быстрому географическому расширению. Наша цель — укрепить позиции на внутреннем рынке и показать, что можем масштабировать модель в другие страны», — сказал Селезнёв.