Отель Alean Family Doville в Краснодарском крае стал пионером в сфере гостеприимства в России, первым получив престижный сертификат «Ультра все включено» от «Роскачество-Туризм». Этот знак отличия гарантирует полное соответствие отелю требованиям национального стандарта ГОСТ Р 70587−2022 и задает новую планку для всей туристической индустрии.

Фото: сайт Alean Family Doville

По данным Министерства курортов Краснодарского края, регион уверенно сохраняет статус лидирующего туристического направления в России. В летний сезон здесь насчитывалось свыше 10, 8 тыс. различных средств размещения, предоставляющих более 247 тыс. номеров, в том числе 86 отелей, работающих по системе «все включено». К концу 2025 года планируется ввести в строй 25 новых объектов, что позволит увеличить общий номерной фонд региона более чем на 2 тысячи номеров.

Подтверждение соответствия стандарту «Ультра все включено» потребовало всесторонней проверки деятельности отеля. Специалисты детально изучили ресторанные предложения, расписание работы всех служб, наличие дополнительных опций, а также провели анкетирование гостей и сотрудников. Управляющий отелем Игорь Огурцов заявил, что полученный сертификат — это значимое подтверждение приверженности заявленным обязательствам и свидетельство высокого уровня сервиса. Глава «Роскачество-Туризм» Александра Шершнёва отметила, что внедрение системы сертификации устанавливает четкие критерии для рынка, давая туристам возможность принимать обоснованные решения. По ее мнению, это инновационный подход, способствующий формированию атмосферы взаимного доверия в сфере туризма.

Формат «ультра всё включено» (Ultra All Inclusive) — это расширенная версия привычной системы all inclusive, которая включает не только питание и напитки в любое время суток, но и дополнительные услуги: премиальный алкоголь, анимацию, спа-процедуры, развлечения, спортивные активности и даже трансферы. Этот формат появился в Турции, где стал стандартом высокого уровня отдыха и конкурентным преимуществом для курортов. В России долгое время он не приживался из-за сезонности курортов, ограниченной инфраструктуры и меньшего потока иностранных туристов, однако с ростом внутреннего туризма интерес к формату начал постепенно расти.

Такой сертификат в гарантирует гостям полное соответствие заявленного уровня сервиса, отсутствие скрытых платежей и беспрепятственный доступ ко всем обещанным услугам и удобствам. Это достижение открывает новую страницу в развитии российского гостиничного бизнеса, задавая высокую планку качества для всей индустрии.

Получение первого в России сертификата «Ультра все включено» знаменует начало важного этапа стандартизации в отечественной туриндустрии. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы все больше отелей будут стремиться подтвердить соответствие этим строгим требованиям, что в конечном итоге приведет к повышению качества обслуживания по всей стране.