Государственный музей-заповедник «Петергоф» совместно с Yandex Cloud и GlowByte внедрил систему на основе искусственного интеллекта, которая помогает оптимизировать маршруты посетителей и снижать нагрузку на инфраструктуру. Подробности проекта — в распоряжении редакции «Инка».

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В пиковые месяцы посещаемость Большого петергофского дворца превышает 3 тыс. человек в сутки, что создает высокую нагрузку на входные зоны.

Первое тестирование прошло при подготовке выставки «Подвиг возрождения» в восточном крыле дворца. Система проанализировала 100 тыс. возможных конфигураций маршрута и выделила восемь оптимальных, одна из которых совпала с предложенным сотрудниками вариантом. Это позволило задействовать дополнительные пространства без ущерба для основного потока.

Решение развернуто в облаке Yandex Cloud и использует платформу Yandex DataSphere для сложных расчетов. Оно анализирует данные посещаемости, учитывает сезонность, погоду и популярность объектов, а также генерирует десятки тысяч вариантов маршрутов. Это позволяет эффективнее распределять потоки гостей, сокращать очереди и загруженность ключевых зон — гардеробов, рамок досмотра и других точек.

Технология может применяться не только в музеях, но и в аэропортах, вокзалах, медицинских учреждениях и логистических центрах.

По словам гендиректора Петергофа Романа Коврикова, музей с Yandex Cloud и проектной командой готовит масштабирование технологии и на основной маршрут дворца.

В свою очередь директор по национальным стратегическим проектам Yandex Cloud отметила, что подобных решений на российском рынке пока мало, «поэтому мы с коллегами пошли в эксперимент, основанный на науке и сложной исследовательской работе, чтобы такжепродемонстрировать сильный сценарий индустрии».