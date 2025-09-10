Компания F6, один из ведущих разработчиков технологий в сфере борьбы с киберпреступностью, опубликовала результаты анализа рынка онлайн-пиратства в России за первые шесть месяцев 2025 года. Подробности — в распоряжении «Инка».

Lynda Sanchez, Unsplash

По данным исследования, доходы распространителей нелегального видеоконтента сократились на 14,5% и составили $16,6 млн. При этом блокировка «зеркал» вынудила пиратов активнее регистрировать новые сайты: количество доменов выросло на 27,4%, достигнув 79 тыс.

Специалисты департамента Digital Risk Protection F6 отметили, что падение доходов фиксируется уже шестой год подряд. Влияние на прибыль оказывают три фактора: интерес аудитории к нелегальным фильмам и сериалам, стоимость рекламы (CPM) и эффективность защиты авторских прав.

Поисковый трафик на пиратские порталы снизился на 13,9% по сравнению с прошлым годом — эксперты связывают это с ростом популярности легальных онлайн-кинотеатров и оперативным блокированием нелегального контента. Средний CPM в 2025 году составил $3,11 — что ниже показателей последних двух лет.

Из-за блокировок «зеркал» пираты вынуждены массово создавать новые ресурсы: только за первое полугодие зарегистрировано 79 тыс. доменов, что на треть больше, чем два года назад. Сегодня 98,4% ссылок на пиратский видеоконтент ведут на сайты, тогда как в 2023-м заметная часть приходилась на соцсети, мессенджеры и видеохостинги.

Отдельный тренд — увеличение числа российских фильмов и сериалов в библиотеках нелегальных CDN: их доля выросла с 11,2% в 2024 году до 13,9% в 2025-м.

Чтобы замедлить выявление и блокировку, нарушители используют разные методы:

изменяют структуру ссылок, заменяя названия фильмов случайными наборами символов;

регистрируют домены, созвучные популярным брендам, чтобы вводить пользователей в заблуждение;

шифруют рекламу фильмов, включая использование азбуки Морзе.

Лидеры пиратских копий

Совместно с «Бюллетенем кинопрокатчика» F6 подготовила рейтинг фильмов, которые чаще всего копировались пиратами в первой половине 2025 года. В десятку вошли: «Опустошение», «Ущелье», «Под прикрытием», «Компаньон», «Финикийская схема», «Микки 17», «Гладиатор 2», «Охота на воров 2: Пантера», «Новичок» и «Черный чемодан — двойная игра».

Руководитель департамента Digital Risk Protection компании F6 Станислав Гончаров подчеркнул, что, несмотря на устойчивый спрос на нелегальный контент, позиции пиратов ослабевают. По его словам, пиратский бизнес все еще уверенно держится на плаву, спрос на нелегальный контент остается значительным, особенно после ухода зарубежных стриминговых платформ. Но уловки, которые постоянно создают пираты, не спасают их ресурсы от блокировки.

F6 отмечает, что ее решение Digital Risk Protection позволяет выявить первую копию фильма в среднем за 30 минут, а 90% ссылок удается удалить в течение первой недели. В 87% случаев блокировка происходит еще до суда.