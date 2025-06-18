Роскомнадзор с 18 июня ограничил доступ к онлайн-платформе для писателей и читателей Wattpad из-за систематического нарушения законодательства, включая пропаганду ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Роскомнадзор ограничил доступ к Wattpad на территории России в связи с систематическим игнорированием требований об удалении запрещенной информации», — рассказали в РКН.

Там пояснили, что речь идет о многочисленных публикациях, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. «На момент блокировки с Wattpad не было удалено 130 страниц с подобной информацией, несмотря на неоднократные требования Роскомнадзора», — добавили в ведомстве.

В РКН ранее сообщили, что рассматривают вопрос об ограничении на территории доступа к платформе. Тогда там отметили, что владелец Wattpad трижды привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.41 КоАП за неудаление запрещенной информации, а общая сумма наложенных штрафов д‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​остигла 5,3 млн руб., которые не были уплачены

Wattpad — это онлайн-сообщество для писателей и читателей, в котором пользователи могут размещать статьи, рассказы, фанфики, стихи и романы. Оно было основано в 2006 году канадской компанией WP Technology. По данным на июнь прошлого года, на платформе зарегистрировано 89 млн пользователей.