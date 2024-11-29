Ученые обнаружили частицы микропластика в жировых отложениях, удаленных у пациентов после операции на закупоренных артериях. В связи с этим исследовательская группа изучила, как наличие микропластиков в этих бляшках может влиять на вероятность инсульта, сердечных приступов и уровень смертности.

В ходе наблюдения ученые выявили, что почти у 60% пациентов из 257 в бляшках, извлеченных из артерий с повышенным содержанием жира, содержалось значительное количество полиэтилена. Кроме того, у 12% пациентов в удаленных жировых отложениях был обнаружен поливинилхлорид (ПВХ).

ПВХ широко применяется в производстве водопроводных труб, пластиковых бутылок, покрытий для полов и упаковки. Полиэтилен является наиболее распространенным видом пластика, который используется для изготовления бутылок, пластиковых пакетов и пленок. Поскольку ранее было установлено, что микропластик циркулирует в человеческой крови, исследователи выразили опасения относительно его влияния на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Лабораторные исследования на мышах показывают, что микропластик может вызывать воспаление и окислительный процесс в сердечных клетках, что приводит к ухудшению его функций, изменению ритма и образованию рубцов на сердце.

В ходе исследования было выявлено, что пациенты, у которых в удаленных бляшках обнаружился микропластик, были в 4,5 раза больше, подвержены риску инсульта, нефатального инфаркта миокарда или смерти по любой причине, по сравнению с теми, у кого микропластик не был обнаружен.

Количество микропластика и даже более мелких частиц, называемых нанопластиками, было измерено с помощью техники пиролизного газового хроматографического масс-спектрометрического анализа, а их наличие было подтверждено другим методом — анализом стабильных изотопов, который может различать углерод человеческих тканей и углерод пластиков, произведенных из нефтехимических продуктов.

Микропластик также был виден под мощными микроскопами: исследователи наблюдали пластиковые фрагменты с зазубренными краями внутри иммунных клеток, называемых макрофагами, и внутри жировых бляшек.

Однако стоит иметь в виду, что такое обсервационное исследование, как это, не может однозначно утверждать, что микропластик вызывает последствия для сердца, и лишь указывает на наличие связи. В исследовании не учитывались другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как курение, отсутствие физической активности и загрязнение воздуха.

За последние двадцать лет производство пластика резко увеличилось, при этом перерабатывается лишь небольшой процент. Тем не менее в некоторых частях мира наблюдается снижение уровня сердечно-сосудистых заболеваний, что указывает на необходимость дальнейших исследований для выяснения возможной связи между этими факторами.

Недавно ученые обнаружили, что личинки мучного червя могут питаться полистиролом. Полистирол, хорошо известный как пенопласт, широко используется в пищевой и электронной, а также промышленной упаковке. Традиционные методы переработки дорогостоящие и могут приводить к образованию загрязняющих веществ, поэтому изучение биологических способов утилизации этого пластика становится все более актуальным.