В 2026 году список российских городов с туристическим сбором пополнится новыми пунктами. С 1 января соответствующую плату для приезжих начнут взимать Воронеж, Нижний Новгород, Ижевск, Курск, а также Самара, Тольятти и Жигулевск. Это решение расширяет уже устоявшуюся практику: к концу 2025 года такой налог действовал в 754 муниципалитетах по всей стране, пишут «Ведомости».

Freepik

Размер сбора и условия его применения будут варьироваться. В большинстве нововводящих городов ставка составит 2% от стоимости проживания за сутки (но не менее 100 руб.). Самара установит более низкую ставку в 1%, а в Тольятти введут сезонную дифференциацию: 1% в теплый период (апрель–сентябрь) и 0,5% в остальные месяцы.

По расчетам местных властей, это принесет значительные дополнительные доходы в бюджеты: до 200 млн рублей ежегодно в Нижнем Новгороде, свыше 80 млн в Воронеже и около 34,5 млн в Ижевске.

Власти городов объясняют это нововведение двумя ключевыми аргументами: необходимостью развития туристической инфраструктуры за счет самих гостей и принципом справедливости, поскольку их собственные жители уже платят аналогичные сборы, путешествуя по России.

Вместе с тем, эта мера не повсеместна. Такие регионы, как Брянская, Калужская и Ярославская области, сознательно отказываются от введения туристического налога, стремясь сохранить конкурентные преимущества и не создавать дополнительной нагрузки для туристов и инвесторов. Их бюджетная политика фокусируется на альтернативных источниках, например, на доходе от платных парковок.

Эксперты отмечают, что сам по себе сбор в размере 1–2% вряд ли станет решающим фактором, способным отпугнуть путешественников. Намного более существенное влияние на спрос оказывает общая динамика цен на размещение. Например, в некоторых регионах, где налог уже действует, стоимость проживания в высокий сезон 2025 года выросла более чем на 25%. Таким образом, ключевым для туристического потока остаётся совокупная ценовая доступность поездки.