Пока государство только начало регулировать отношения между цифровыми платформами, продавцами и покупателями, ИИ создает для самих платформ новую угрозу — возможность обходить их при выборе товара. Управляющий партнер «Авито» Иван Гуз на форуме «Цифровые решения» в Москве признал такой риск и рассказал, как площадки собираются его снижать.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

1 октября в России вступил в силу закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». Он закрепил правила взаимодействия посреднических цифровых платформ с продавцами, покупателями и владельцами пунктов выдачи заказов. Но практически одновременно перед платформами возникает вопрос уже другого порядка: останутся ли они вообще необходимым посредником, если покупать товары за человека начнут ИИ-агенты.

Такой сценарий предложил рассмотреть вице-премьер Дмитрий Григоренко и спросил Ивана Гуза, не сможет ли покупатель с помощью ИИ найти нужный товар непосредственно у производителя, не обращаясь к платформе.

«Такой риск, конечно же, есть. Ровно для этого большинство цифровых платформ занимается тем, что разрабатывает собственных ассистентов, собственных агентов», — ответил Гуз.

По его словам, преимущество встроенного в платформу ИИ-помощника заключается в доступе к данным, которых может не быть у внешнего сервиса. В частности, речь идет о широком ассортименте площадки и накопленной истории репутации продавцов. Эти данные, считает Гуз, позволяют внутреннему агенту не просто найти подходящий товар, но и помочь выбрать продавца.

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С развитием ИИ-агентов для платформ возникает новая конкуренция: раньше площадка боролась за то, чтобы покупатель пришел именно к ней, а теперь ей потенциально придется бороться за то, чтобы агент вообще обращался к ней при поиске товара.

Гуз при этом не считает, что внешние и встроенные агенты обязательно будут конкурировать напрямую. По его прогнозу, они могут интегрироваться, и универсальный ИИ-помощник пользователя будет обращаться к специализированным агентам внутри платформ, а сам пользователь сможет по-прежнему приходить непосредственно на площадку и общаться с ее ассистентом.

«Будут внешние ассистенты, которые для всего, они, возможно, будут общаться с теми ассистентами, которые будут встроены в платформы», — пояснил он.

Сейчас ИИ-помощники на цифровых платформах преимущественно помогают пользователю выбирать товар. В дальнейшем, считает Гуз, они смогут действовать более автономно и брать на себя часть сценариев. Для предпринимателей такие инструменты уже могут помогать определять, какие товары и услуги предлагать, как их описывать, оценивать и продвигать.

Конкретных сроков интеграции внешних и внутренних агентов Гуз не назвал.

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Что это значит для бизнеса

Для продавцов и производителей может измениться маршрут покупателя. Если сегодня бизнес оптимизирует карточку товара, рекламу и продвижение прежде всего внутри конкретной платформы, то распространение ИИ-агентов потенциально добавляет еще один уровень конкуренции — за попадание в ответ алгоритма, который выбирает товар вместо человека.

Пока рано говорить о том, что платформы действительно теряют роль посредников. Наоборот, у них есть то, чего нет у универсального ИИ по умолчанию, — большая база предложений, данные о продавцах и история взаимодействия пользователей. Поэтому в перспективе рынок может прийти не к исчезновению платформ, а к их превращению в инфраструктуру, с которой будут взаимодействовать разные ИИ-агенты.

Платформам же придется учитывать, что ИИ одновременно помогает им удерживать покупателя и создает технологию, которая потенциально позволяет покупателю уйти от них.

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