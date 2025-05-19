Распространенность миопии, или близорукости, значительно варьируется по всему миру. Это явление давно привлекает внимание ученых, ведь оно может быть следствием как различий в образе жизни и воздействии факторов риска, так и генетической предрасположенности, отличающейся у разных групп населения. Но каков истинный вклад генетики в эту глобальную картину?



Близорукость, или миопия, — знакомая многим проблема. Но удивительно то, что в одних странах людей с плохим зрением вдаль гораздо больше, чем в других. Ученые давно ломают голову: что же стоит за этими глобальными различиями — наш образ жизни или гены, доставшиеся от предков? Этот вопрос не так прост, как кажется, ведь от ответа зависит, на что должны быть направлены усилия по профилактике этого распространенного недуга.

Чтобы разобраться, насколько гены, отвечающие за предрасположенность к проблемам со зрением, «похожи» у людей разного происхождения, исследователи используют специальный показатель. Он называется «транс-этническая генетическая корреляция» и, по сути, показывает, насколько общими являются генетические «кирпичики», влияющие на развитие, например, близорукости у людей из разных этнических групп. Чем выше этот показатель, тем больше сходства.

В поисках генетических связей: что показало новое исследование?

Новое исследование пролило свет на эту загадку, охватив людей европейского, южноазиатского, восточноазиатского и африканского происхождения. Ученые вооружились двумя передовыми статистическими инструментами. Первый метод (TAGC-UDR) особенно хорош, когда размеры исследуемых групп сильно отличаются. Второй (TAB-GREML) служил для дополнительной проверки и уточнения результатов.

Для анализа использовались данные огромной базы — британского Биобанка. В выборку для первого метода вошли более ста тысяч европейцев, а также несколько тысяч представителей других упомянутых групп. Для второго метода также были отобраны тысячи участников разного происхождения. Результаты исследования оказались поразительными.

Удивительное сходство

Тут исследователей ждали интересные открытия. Анализ показал, что генетическая «начинка», влияющая на рефракцию глаза, у людей из разных уголков планеты имеет поразительно много общего. Коэффициент корреляции для пар «европейцы-африканцы», «европейцы-восточноазиаты» и «европейцы-южноазиаты» колебался в диапазоне от 0.7 до 1.0. В статистике это означает очень высокую степень сходства!

Результаты, полученные вторым, проверочным методом, подтвердили эти выводы. Хотя точность здесь была чуть ниже из-за меньшего числа участников неевропейского происхождения, общая картина осталась прежней: генетическая предрасположенность к ошибкам рефракции в значительной степени едина для разных народов.

Это подтверждает ранее существовавшие данные о том, что европейцы и восточноазиаты имеют много общих генетических факторов риска развития миопии. Но самое важное — исследование впервые показало, что это сходство распространяется и на африканцев, и на южноазиатов при сравнении с европейцами.

Если не гены, то что? Ключ к разгадке — в нашем поведении

Что же это означает на практике? Если генетическая предрасположенность к миопии во многом универсальна, то почему же мы видим такие разительные отличия в ее распространенности по всему миру? Ответ, по-видимому, кроется не столько в наших генах, сколько в том, как мы живем.

Ученые предполагают, что именно факторы образа жизни играют решающую роль в том, разовьется ли у человека близорукость, даже если у него есть к этому генетическая склонность. Чрезмерное время, проведенное за экранами гаджетов, недостаток прогулок на свежем воздухе, особенности питания и уровень образования — все это может вносить свой вклад.

Таким образом, результаты этого масштабного исследования несут важное послание. Они говорят о том, что профилактические меры, направленные на изменение поведенческих факторов риска, могут быть одинаково эффективны для людей самого разного происхождения и в самых разных уголках нашей планеты. Это открывает новые горизонты для глобальной борьбы с эпидемией близорукости.