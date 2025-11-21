Малый и средний бизнес в 2025 году активнее использует государственные финансовые инструменты, чтобы запускать новые проекты и удерживать темпы роста — за девять месяцев компании привлекли почти 700 млрд руб. через льготное кредитование, поручительства и микрозаймы. Для сегмента МСП, где доступ к капиталу традиционно ограничен, эта поддержка становится ключевым фактором устойчивости. Подробности «Инку» рассказал в пресс-службе Корпорации МСП.

По данным Минэкономразвития, предприниматели чаще обращаются к инвестиционным кредитам на льготных условиях и «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП. Этот механизм помогает компаниям получить банковское финансирование даже при нехватке залогов — принцип работает аналогично европейским схемам гарантирования (например, подобную модель применяет European Investment Fund).

В регионах также растет вовлеченность МСП в господдержку. В новых субъектах России компании привлекли около 3,5 млрд руб. — почти втрое больше прошлогоднего уровня. По словам министра экономики Максима Решетникова, это показатель того, что локальный бизнес входит в единые федеральные экономические процессы и получает доступ к тем же инструментам развития.

Отдельный акцент сделан на стимулировании инвестиций. Совместная программа льготного кредитования Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП ориентирована на среднесрочные займы от 50 млн до 2 млрд руб. Такие кредиты позволяют запускать проекты в промышленности, научно-технической сфере и производственных кластерах. Модель напоминает точечные инструменты развития, которые используют в Азии: например, в Южной Корее часть МСП-проектов получает господдержку через KODIT — местную систему гарантий.

Среди предприятий все чаще встречается запрос на поддержку оборотного капитала — особенно у производственных компаний и сфер с длинным циклом закупок. На 2026 год параметры программы будут расширены, чтобы закрыть эту потребность. Это вписывается в глобальную тенденцию: в США и ЕС аналогичные меры — от SBA и Европейского фонда инвестиций — также смещаются в сторону оборотного кредитования для МСП.

По данным Корпорации МСП, значительную долю привлеченных средств обеспечили «зонтичные» поручительства, которыми воспользовались более 15 тыс. предпринимателей. Наибольший спрос фиксируется в обрабатывающих производствах, гостиничном бизнесе и научно-технической сфере. Для малого бизнеса также доступен микрофинанс: займы до 5 млн руб. и на срок до трех лет позволяют закрывать небольшие, но критичные потребности — от закупки оборудования до пополнения склада.