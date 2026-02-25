Трогательная история семимесячного макака Панча из зоопарка Итикавы привела к неожиданным последствиям для сети IKEA. Детеныш, оставшийся без матери и подвергающийся нападкам сородичей, нашел утешение в объятиях рыжего плюшевого орангутана Djungelskog. Видео с малышом, который повсюду таскает за собой игрушку и прячется за ней от обидчиков, мгновенно разлетелось по социальным сетям и вызвало настоящий покупательский ажиотаж.

Shashank Hudkar/Unsplash

Представители IKEA подтвердили The Washington Post, что игрушка полностью распродана в Японии, США, Южной Корее и Сингапуре. Полки опустели как в обычных магазинах, так и на онлайн-площадках. В компании признали, что история Панча многократно усилила и без того стабильный спрос на этого плюшевого зверя.

В зоопарке Итикавы рассказали, что Панча бросила мать сразу после рождения. Сотрудники выхаживали малыша самостоятельно, но при переводе в общий вольер начались проблемы. Взрослые обезьяны не приняли новичка и постоянно его задирают. Единственной отрадой для макака стала игрушка — он не расстается с ней ни на минуту.

Коммерческий директор Ingka Group Хавьер Киньонес заявил, что компания делает все возможное для возобновления поставок. На фоне дефицита игрушки в магазинах, на онлайн-аукционе eBay количество объявлений о продаже Djungelskog подскочило на 650% за январь-февраль.

Скриншот France24 (YouTube)

В IKEA философски отнеслись к неожиданной славе. Представитель компании отметила, что важнее всего не маркетинговый эффект, а то, что игрушка помогает живому существу справляться с невзгодами. В новой рекламе ритейлер использовал слоган о том, что настоящую семью иногда находят в пути.

Зоопарк Итикавы тоже ощутил эффект популярности Панча. Только за минувшие выходные там побывало около 8 тыс. человек — вдвое больше обычного. Сотрудники получают множество предложений о пожертвованиях. А сам малыш недавно сделал важный шаг в социализации: впервые дал отпор обидчикам, встав на задние лапы и приняв бой.

Кстати, Панч — не первый обитатель зоопарка, ставший звездой интернета. В 2024 году детеныш карликового бегемота Му-Денг из Таиланда покорил соцсети. Его популярность быстро монетизировали бренды: Sephora Thailand выпустила румяна под цвет щек бегемотика, а бьюти-блогеры начали создавать макияж в его стиле.

