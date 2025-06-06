Новости

Победа здравого смысла: суд обязал «Победу» увеличить размеры ручной клади

Щербинский районный суд обязал авиакомпанию «Победа» увеличить размеры ручной клади для бесплатного провоза. Иск был подан прокуратурой, которая отметила, что уменьшение габаритов ручной клади до ширины 4 см практически делает невозможным провоз вещей.

Фото: РИА Новости/Марина Лысцева

Согласно решению Щербинского суда, минимальные размеры ручной клади теперь составляют 36*30*27 см при весе не менее 5 кг. Также для товаров из duty-free установлено требование упаковки в запечатанные пластиковые пакеты не меньше 24*32 см.

Авиакомпания должна будет внести изменения в свои правила в течение месяца после вступления решения суда в законную силу, хотя на данный момент оно еще не вступило в силу, так как стороны могут подать апелляции. Ранее же «Победа» устанавливала нормы бесплатного провоза, ограничивая размеры ручной клади до 36*30 см и создавая строгие требования к упаковке покупки из магазинов дьюти-фри.

Проверка, проведенная Московской межрегиональной транспортной прокуратурой по поручению Генпрокуратуры, выявила, что сокращение размеров ручной клади фактически исключает возможность провоза личных вещей. Прокуратура указала на то, что такие условия были созданы умышленно и значительно ограничивают права пассажиров на провоз стандартных вещей, таких как дамские сумочки и портфели.

В ответ на действия прокуратуры «Победа» высказала несогласие с их доводами, указывая на противоречивые требования федеральных авиационных правил. В 2023 году Верховный суд России уже отметил, что ограничения, установленные авиакомпанией, нарушают права пассажиров, ухудшают сервис и не соответствуют нормам. После этого «Победа» скорректировала правила, убрав ограничения на дамские сумочки и портфели.

Темы
2025 бизнес Россия