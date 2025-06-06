Щербинский районный суд обязал авиакомпанию «Победа» увеличить размеры ручной клади для бесплатного провоза. Иск был подан прокуратурой, которая отметила, что уменьшение габаритов ручной клади до ширины 4 см практически делает невозможным провоз вещей.

Фото: РИА Новости/Марина Лысцева

Согласно решению Щербинского суда, минимальные размеры ручной клади теперь составляют 36*30*27 см при весе не менее 5 кг. Также для товаров из duty-free установлено требование упаковки в запечатанные пластиковые пакеты не меньше 24*32 см.

Авиакомпания должна будет внести изменения в свои правила в течение месяца после вступления решения суда в законную силу, хотя на данный момент оно еще не вступило в силу, так как стороны могут подать апелляции. Ранее же «Победа» устанавливала нормы бесплатного провоза, ограничивая размеры ручной клади до 36*30 см и создавая строгие требования к упаковке покупки из магазинов дьюти-фри.

Проверка, проведенная Московской межрегиональной транспортной прокуратурой по поручению Генпрокуратуры, выявила, что сокращение размеров ручной клади фактически исключает возможность провоза личных вещей. Прокуратура указала на то, что такие условия были созданы умышленно и значительно ограничивают права пассажиров на провоз стандартных вещей, таких как дамские сумочки и портфели.

В ответ на действия прокуратуры «Победа» высказала несогласие с их доводами, указывая на противоречивые требования федеральных авиационных правил. В 2023 году Верховный суд России уже отметил, что ограничения, установленные авиакомпанией, нарушают права пассажиров, ухудшают сервис и не соответствуют нормам. После этого «Победа» скорректировала правила, убрав ограничения на дамские сумочки и портфели.