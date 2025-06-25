В животном мире полно удивительных стратегий выживания. Многие организмы, чтобы избежать гибели, прибегают к хитрости. Классический пример — опоссумы, которые притворяются мертвыми, чтобы отпугнуть хищника. Это явление, известное в биологии и этологии как «тоническая неподвижность» или мнимая смерть, встречается у многих животных: кроликов, ящериц и даже насекомых. Это эффективный механизм защиты.

Но что, если такое же поведение демонстрирует не жертва, а один из самых совершенных хищников на планете? Акулы, находящиеся на вершине пищевой цепи, при переворачивании на спину внезапно замирают. Их мышцы расслабляются, и они впадают в состояние, похожее на транс. Этот феномен давно озадачивал зоологов и исследователей.

Зачем хищнику, чья жизнь — это охота и доминирование, внезапно становиться совершенно беспомощным? Ученые выдвигали несколько гипотез, пытаясь объяснить это странное поведение. Первая и самая очевидная — что это все-таки защитная реакция. Возможно, в далеком прошлом у древних акул были враги, против которых такая стратегия работала.

Вторая гипотеза была связана с размножением. Некоторые самцы акул переворачивают самок во время спаривания, и предполагалось, что тоническая неподвижность могла снижать сопротивление самки. Третья идея — что это просто реакция на сенсорную перегрузку, своего рода «отключение» нервной системы при экстремальной стимуляции. Но ни одна из этих теорий не имела убедительных доказательств.

Разгадка тайны

Чтобы приблизиться к разгадке, ученые провели новое исследование. Они протестировали 13 видов акул, скатов и их дальних родственников — химер — на способность впадать в тоническую неподвижность. Семь видов продемонстрировали эту реакцию, а шесть — нет. Затем, используя инструменты эволюционной биологии, исследователи нанесли эти данные на филогенетическое древо, охватывающее сотни миллионов лет биологической эволюции акул.

Результаты оказались неожиданными и опровергли все основные гипотезы. Нет никаких доказательств, что замирание помогает акулам при нападении. Напротив, современные хищники, такие как косатки, научились использовать эту уязвимость: они переворачивают акул, чтобы обездвижить их и съесть их богатую питательными веществами печень. Гипотеза о размножении также не подтвердилась, так как реакция одинакова у обоих полов.

Так в чем же дело? Ответ оказался проще и изящнее. Тоническая неподвижность у акул — это, скорее всего, не адаптация, а эволюционный рудимент. Это древняя черта (плезиоморфия), которая, вероятно, была у общего предка всех акул, скатов и химер миллионы лет назад. Со временем, в процессе эволюции, многие виды утратили эту способность.

Исследование показало, что утрата этого признака происходила независимо как минимум пять раз в разных эволюционных линиях. Почему? Возможно, в некоторых средах обитания, например, в сложных коралловых рифах, внезапное оцепенение могло быть опасным — животное рисковало застрять. Таким образом, избавление от этого «эволюционного багажа» стало для некоторых видов преимуществом.