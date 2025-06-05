Рост потребностей в энергии для дата-центров, особенно на фоне развития искусственного интеллекта, заставил технологических гигантов искать стабильные и экологически чистые источники энергии. Ядерная энергетика, особенно в виде малых модульных реакторов (SMR), стала одним из приоритетных направлений инвестиций.

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Если раньше проекты по ядерному делению считались слишком дорогими, опасными или зависимыми от государства, то сейчас в эту сферу приходят венчурные фонды и Big Tech. Мы собрали список проектов, которые уже сейчас получают поддержку техгигантов и пытаются переизобрести атомную энергетику.

Fervo EnergyСтартап из Юты развивает технологию глубинной геотермальной энергетики и одновременно исследует возможность создания модульных ядерных реакторов. Amazon заключила с Fervo контракт на поставку энергии — это часть плана по достижению углеродной нейтральности.

OkloЭто проект, поддержанный OpenAI и ее CEO Сэмом Альтманом. В его рамках разрабатываются компактные ядерные реакторы с возможностью установки в удаленных точках. Их цель — дешевая, стабильная и локальная генерация энергии, которая особенно актуальна для инфраструктуры ИИ.

RadiantСтартап из Калифорнии строит портативные микрореакторы, которые можно транспортировать как грузовые контейнеры. Компания привлекла инвестиции от различных венчурных фондов, включая участников Amazon Climate Pledge Fund.

Type One EnergyСтартап фокусируется на разработках по выработке термоядерной энергии. Поддержку компании уже оказал венчурный фонд Breakthrough Energy, основанный Биллом Гейтсом. Идея — сделать «вечный источник энергии» доступным и безопасным.

Почему это важно

Для Big Tech вопрос энергии — не только про «зеленость», это вопрос устойчивости бизнеса. К 2030 году потребление электроэнергии дата-центрами может вырасти в 2–3 раза, и традиционные источники энергии просто не справятся.

Инвестиции в малую ядерную энергетику — это попытка создать независимую инфраструктуру, которая будет отвечать требованиям по надежности и углеродному следу.