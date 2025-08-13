Когда ребенок плачет, первая инстинктивная реакция многих родителей — попытаться остановить слезы фразами «Не плачь», «Успокойся, ничего страшного не случилось» или «Мальчики не плачут». Мы делаем это из лучших побуждений: хотим защитить ребенка от неприятных переживаний, успокоить его. Однако детские психологи в один голос утверждают, что такая реакция — одна из худших стратегий, которая в долгосрочной перспективе наносит вред эмоциональному развитию ребенка.

Caleb Woods/Unsplash

Что слышит ребенок, когда ему говорят «не плачь»?

Вместо поддержки и утешения, ребенок получает совершенно другой посыл.

«Твои чувства неправильные». Запрещая плакать, мы фактически говорим ребенку, что его эмоции (грусть, обида, боль, страх) не важны, неадекватны или даже плохи. Ребенок учится не доверять своим собственным чувствам.

«Ты не справляешься». Фраза «успокойся» подразумевает, что ребенок должен сам, по щелчку пальцев, подавить свои эмоции. Но у него еще не развиты механизмы саморегуляции, и он чувствует себя беспомощным и виноватым за то, что не может этого сделать.

«Мне некомфортно с твоими слезами». Ребенок считывает, что его слезы доставляют дискомфорт взрослому. Чтобы не расстраивать маму или папу, он учится подавлять и скрывать свои переживания, замыкаясь в себе.

К чему это приводит в будущем?

Дети, которым в детстве запрещали плакать, вырастая, часто сталкиваются с серьезными проблемами. Они не умеют распознавать и называть свои эмоции, им сложно строить близкие и доверительные отношения, поскольку они привыкли скрывать свои истинные чувства. Подавленные эмоции никуда не исчезают — они могут выливаться в психосоматические заболевания, тревожность, депрессию или вспышки неконтролируемой агрессии.

Как реагировать правильно?

Психологи советуют вместо запрета использовать технику эмоционального контейнирования. Ваша задача — не остановить слезы, а помочь ребенку прожить и понять свою эмоцию в безопасной обстановке.

Признайте и назовите чувство. Вместо «не плачь» скажите: «Я вижу, ты очень расстроен (обижен, тебе больно)». Это показывает ребенку, что вы его понимаете и его чувства нормальны.

Предложите физический комфорт. Обнимите ребенка, возьмите на руки, погладьте по спине. Физический контакт дает ощущение безопасности и помогает нервной системе успокоиться.

Проявите эмпатию. Скажите: «Мне так жаль, что ты упал и ушибся. Это действительно больно» или «Я понимаю, ты очень хотел эту игрушку, и тебе обидно».

Не решайте проблему сразу. Сначала дайте эмоции выйти. Только после того, как ребенок немного успокоится, можно обсуждать, что делать дальше.

Позволяя ребенку плакать, вы учите его самому главному: любые эмоции имеют право на существование, а близкие люди всегда придут на помощь и поддержат, а не осудят. Это фундамент здоровой самооценки и эмоционального интеллекта на всю жизнь.