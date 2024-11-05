Крупные технологические компании прибегают к ядерной энергии для обеспечения центров обработки данных, необходимых для обучения и эксплуатации моделей искусственного интеллекта, лежащих в основе современных приложений генеративного ИИ, пишет CNBC. В числе таких компаний — Microsoft и Google. Они уже заключили сделки с рядом поставщиков в США с целью ввода в эксплуатацию дополнительных энергетических мощностей.

Совсем недавно Google заявила, что для того, чтобы «развиваться в области искусственного интеллекта», будет закупать электроэнергию у Kairos Power, разработчика малых модульных реакторов. Первый ядерный реактор планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году, а остальные будут запущены до 2035 года.

Однако не только Google использует ядерную энергетику для реализации своих планов в области ИИ. В прошлом месяце Microsoft подписала соглашение с американской энергетической компанией Constellation о восстановлении закрытого реактора на атомной электростанции Три-Майл-Айленд в Пенсильвании, который бездействовал в течение пяти лет. В марте 1979 года там произошла самая серьезная авария и утечка радиации в истории США, когда потеря охлаждающей воды из-за неисправного клапана привела к перегреву реактора.

Amazon также объявила о крупных инвестициях в ядерную энергетику, заключив сделку на сумму $500 млн с Dominion Energy, которая изучит возможность строительства небольшого модульного ядерного реактора вблизи атомной электростанции North Anna, принадлежащей энергоснабжающей компании.

Технологические гиганты вынуждены искать новые источники энергии для питания центров обработки данных — ключевого элемента инфраструктуры, лежащего в основе современных облачных вычислений и приложений искусственного интеллекта.

Многие из них, например, Amazon, Microsoft и Google сдают в аренду серверы, оснащенные дорогостоящими графическими процессорами. Они извлекают выгоду из всплеска интереса к генеративным приложениям ИИ, таким как ChatGPT от OpenAI. Но это, в свою очередь, приводит к резкому повышению потребляемой энергии.

Отчет Международного энергетического агентства показал, что в скором времени мировое потребление электроэнергии центрами обработки данных, искусственным интеллектом и сектором криптовалют удвоится с предполагаемых 460 ТВт·ч в 2022 году до более чем 1000 ТВт·ч в 2026 году.

Также исследование Калифорнийского университета в Риверсайде показало, что ChatGPT потребляет 500 мл воды на каждые 10–50 запросов, в зависимости от того, когда и где развернута модель ИИ. По данным OpenAI, по состоянию на август более 200 млн человек каждую неделю отправляли вопросы популярному чат-боту OpenAI ChatGPT, что вдвое больше, чем 100 млн еженедельно активных пользователей в ноябре прошлого года.

При этом многие климатические активисты выступают против атомных электростанций, ссылаясь на риски для окружающей среды и общественной безопасности, а также на тот факт, что они не являются источником возобновляемой энергии.

«Атомная энергетика невероятно дорога, опасна и требует много времени на развитие, — говорится на сайте благотворительной организации Greenpeace* (признана нежелательной организацией в РФ), борющейся за сохранение климата. — Ее часто называют “чистой”, поскольку при выработке электроэнергии не выделяется углекислый или другие парниковые газы, но она не является альтернативой возобновляемым источникам энергии».

Сторонники ядерной энергетики, наоборот, утверждают, что она практически не оставляет углеродного следа и более надежна, чем возобновляемые источники, такие как солнечная и ветровая энергия.

«Я думаю, что ядерная энергетика — это будущее», — заявила Розанна Кинкейд-Смит, главный операционный директор Northern Data Group, глобального поставщика центров обработки данных, на прошлой неделе на технической конференции в Лондоне.

Ранее стало известно, что Финляндия станет первой страной в мире, которая захоронит отработанное ядерное топливо в геологической гробнице, где оно будет храниться в течение 100 тыс. лет. Данный новаторский проект называют переломным моментом для долгосрочной устойчивости ядерной энергетики и «моделью для всего мира».