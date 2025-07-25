Центробанк снизил ключевую ставку до 18%. На пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина прокомментировала новую ставку, изменение инфляции и почему лучше не стоит давить на регулятор. «Инк» собрал главные заявления Набиуллиной.

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Ставка

Попытки давления на ЦБ снизить ключевую ставку оказывали бы экономике «медвежью услугу», заявила глава ЦБ.

«Разговоры о том, чтобы Центральный банк снизил ставку, несмотря на инфляцию, или что он снижает ставку, и это происходит под давлением, несмотря на инфляцию, — такие попытки давить на Центральный банк оказывали бы экономике, по сути, медвежью услугу. Почему? Потому что если происходит такое настойчивое давление, то в обществе могут расти опасения, что Центральный банк снизил ставку не потому, что устойчиво снижается инфляция, а потому что произошло такое давление, это сделано под давлением. А это значит, что инфляция все-таки будет выше», — сказала она.

Набиуллина добавила, что регулятору необходимо двигаться осторожно при принятии решений по ключевой ставке, и он будет в будущем снижать ее так, чтобы не допустить нового витка инфляции.

Экономика

Набиуллина заявила, что годовая инфляция — это «прошлое», но инвестиции в экономику РФ в этом году будут расти более низкими темпами, чем последние два года.

Текущие темпы роста цен приблизились к цели в 4%, но необходимо закрепление этой тенденции, отметила она.



Месячные темпы роста цен ниже годовых.



Возможную поддержку ВВП окажет восстановление экспорта.

Глава ЦБ также отметила, что банки «иногда жалуются, что у нас жесткое регулирование, но мы считаем очень важным поддерживать баланс прочности банковской системы».



Люди

Дефицит рабочих рук остается фактором риска ускорения инфляции.

Люди продолжат потреблять привычные товары и услуги за счет уменьшения объема средств, которые они откладывали.



Рост зарплат должен прийти в соответствие с ростом производительности — это критерий, что рынок труда пришел в норму.



Инфляция и ипотека

Глава ЦБ отметила, что люди судят по инфляции «во многом по цифрам в квитанции по квартплате», однако если россияне не будут верить в ее снижение, это будет лишь «подстегивать рост цен».

Ставки по ипотеке были около 8−9 процентов когда инфляция была 4%.



Расширение льготных программ приведет к тому что нам придется держать высокие ставки для всех остальных.

Бизнес

Набиуллина отметила, что ЦБ «очень внимательно» следит за процессами в разных отраслях бизнеса. Она также подчеркнула, что инвесторам важно раскрывать информацию о покупках акций, а ведомство в настоящее время проводит дискуссии с правительством, чтобы со стороны администрации также была раскрыта вся необходимая информация.

«Инк» ранее поговорил с аналитиками и расспросил экспертов, как отразится на бизнесе понижение ключевой ставки.