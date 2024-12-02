Новое исследование показало неочевидные последствия несоблюдения сроков. Работа, сданная с опозданием, часто воспринимается как менее качественная — даже если в действительности она ничуть не хуже отправленной вовремя.

Часто работы получают более низкие оценки, даже если они лишь немного не дотягивают до крайнего срока. Если человек успешно уложился, то неважно, на три недели или на три часа раньше.

«Все видели одну и ту же заявку на участие в художественном конкурсе, школьную заявку или деловое предложение, но они не могли не воспользоваться своими знаниями о времени поступления, чтобы оценить, насколько она хороша», — говорит социальный психолог и соавтор исследования Сэм Маглио.

Команда провела 18 экспериментов, в которых приняли участие почти 7 тыс. человек. Добровольцев просили оценить различные проекты, при этом им сообщали, были ли они сданы раньше срока, вовремя или с опозданием.

На опоздание в сроках сдачи проектов реагировали по-разному, но зачастую негативная реакция была значительной. Например, в одном из экспериментов с использованием шкалы от -3 до +3 баллов одна и та же работа получила среднюю оценку 0,53, когда она была отмечена как сданная вовремя, и 0,07, когда ее преподносили как запоздавшую на день.

Заблаговременное предупреждение о том, что работа задерживается, не сильно улучшит положение, даже, если в прошлом человек обладал образцовой пунктуальностью. В такой ситуации он и его работа все равно будут восприниматься более негативно.

Эффект применим к разным возрастам и культурам. В одном из тестов, проведенных исследователями, школьников из Восточной Азии попросили оценить рисунки друг друга, и опоздавшие получили более низкие оценки — это свидетельствует о том, что тенденция актуальна и для младшего поколения.

Тем не менее если человек назовет уважительную причину, по которой он пропустили срок сдачи, негативную реакцию можно будет частично сгладить. Отсутствие ясности в отношении сроков сдачи работы может серьезно повлиять на шансы сотрудника произвести положительное впечатление.

«Общение по поводу сроков жизненно важно. Если речь идет о жестком, а не о мягком дедлайне, вы как руководитель должны сообщить об этом своим сотрудникам, — говорит Маглио. — Если причина, по которой вы не уложились в срок, находится вне вашего контроля, вы как сотрудник должны сообщить об этом своему руководителю».

Ранее исследование компании Monster, в ходе которого были опрошены более 1 тыс. работников в США, показало, что почти треть сотрудников не считают, что работают в уважительной среде. Отсутствие пунктуальности и игнорирование сообщений стали одними из самых грубых проявлений поведения на рабочем месте.