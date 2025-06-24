Расставание — это почти всегда болезненный процесс. Многие люди воспринимают его как внезапное событие, удар грома среди ясного неба. Кажется, еще вчера все было хорошо, а сегодня мир рухнул. Однако наука имеет на этот счет другое мнение. Новое исследование в области социальной психологии показывает, что конец отношений редко бывает неожиданным. Существуют скрытые маркеры, которые указывают на неминуемый разрыв задолго до того, как партнеры произнесут роковые слова.

Психологи давно изучают динамику романтических союзов, пытаясь понять, почему одни пары живут долго и счастливо, а другие распадаются. Раньше основной фокус был на общей продолжительности отношений. Считалось, что удовлетворенность снижается в первые годы, а затем стабилизируется. Но этот подход не мог объяснить, почему некоторые многолетние браки внезапно рушатся. Возникла потребность в новом методе анализа, который бы смотрел на ситуацию под другим углом.

Почему расстаются «крепкие» пары?

Исследователи обратились к концепции из геронтологии — науки о старении. Там существует понятие «терминального спада», описывающее резкое ухудшение самочувствия человека за несколько лет до смерти. Ученые задались вопросом: а что, если нечто подобное происходит и в отношениях? Может ли существовать предсмертная фаза у любви, указывающая на ее скорый конец? Эта гипотеза стала основой для масштабного лонгитюдного исследования.

Для проверки своей теории команда проанализировала данные четырех национальных опросов, проведенных в Германии, Австралии, Великобритании и Нидерландах. В общей сложности были изучены судьбы более 15 000 человек, переживших разрыв. Их данные сравнили с контрольной группой людей, сохранивших свои отношения. Чтобы сравнение было корректным, использовалась сложная статистическая техника, учитывающая десятки факторов: возраст, черты личности, доход, уровень образования и первоначальную удовлетворенность отношениями.

И вот ключевой вывод, к которому пришли ученые. Удовлетворенность отношениями, обреченными на провал, снижается в две четкие фазы. Первая фаза — это медленное, постепенное угасание, которое может длиться несколько лет. Партнеры могут даже не замечать этого, списывая все на быт или временные трудности. Но затем наступает вторая, «терминальная фаза». Это резкий, обвальный спад, который начинается примерно за один-два года до фактического разрыва.

Этот двухэтапный паттерн «терминального упадка» оказался универсальным для всех изученных выборок. Точные сроки начала второй фазы немного варьировались, от семи месяцев до чуть более двух лет до расставания. Этот период характеризуется резким ростом конфликтов, эмоциональным отдалением и осознанием, что попытки спасти союз больше не работают. Именно в это время один из партнеров (или оба) начинает морально готовиться к разрыву.

Интересно, что общая удовлетворенность жизнью у людей перед расставанием тоже снижалась, но гораздо менее значительно, чем удовлетворенность именно отношениями. Это подтверждает, что «терминальный спад» — это специфический индикатор проблем в паре, а не просто общее снижение благополучия. Анализ показал, что время до расставания является гораздо более точным предиктором (предсказателем) упадка, чем общая продолжительность отношений.

Исследование также выявило различия между теми, кто инициировал разрыв, и теми, кого бросили. Инициаторы показывали признаки неудовлетворенности раньше, и их «терминальная фаза» начиналась более чем за год до конца. У второй стороны резкое снижение удовлетворенности часто наступало гораздо позже, всего за несколько месяцев до финала, но происходило оно гораздо стремительнее. Эти данные открывают новые перспективы для семейной терапии и психологии личности, позволяя выявлять кризисы на более ранних стадиях.