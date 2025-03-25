Эксперты сервиса ЮKassa выяснили, как онлайн-предприниматели используют искусственный интеллект (ИИ) в своей работе. Эксперты подчеркивают, что ИИ становится ключевым фактором конкурентоспособности, а игнорирование таких технологий грозит утратой позиций на рынке. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

В опросах с 10 по 20 февраля на сайтах ЮMoney и ЮKassa приняли участие более 150 представителей разного размера российских компаний.

Оказалось, что 86% опрошенных так или иначе пользуются нейросетями. В основном предприниматели прибегают к их помощи для создания текстов (70%), поиска информации (55%) и генерации изображений (52%). По оценке 89% респондентов, нейросети помогают им работать эффективнее.

Опрос показал, что 45% предпринимателей постоянно используют нейросети в своей работе, а 35% делают это время от времени. Еще 13% пока не пользуются ИИ, но планируют начать в ближайшем будущем. Остальные 7% пока обдумывают эту возможность.

Большинство участников опроса (44%) используют только бесплатные версии нейросетей. Остальные тратят на них до 1 тыс. руб. в месяц — 23%, от 3 тыс. до 5 тыс. — 21%, от 5 тыс. до 10 тыс. — 4%, а больше 10 тыс. руб. в месяц — 8%.

Почти половина предпринимателей (45%) используют нейросети несколько раз в день. Еще 23% делают это раз или два в неделю, 10% — один раз в день, 7% — реже раза в неделю. Оставшиеся 15% используют ИИ редко, только при необходимости.

51% опрошенных тратят на одну задачу в нейросети не более получаса. У 33% на это уходит полчаса-час, у 10% — от одного до трех часов, а у 6% — более трех часов, указано в результатах исследования.

Почти три четверти участников опроса (72%) учились работать с нейросетями на практике. Но есть и те, кто изучал материалы в интернете (12%) или проходил специальные курсы (7%). Еще 9% планируют пройти обучение в будущем.

По мнению руководителя отдела продаж ЮKassa Никиты Цоя, в современных реалиях игнорировать новые технологии — значит существенно ограничивать потенциал развития бизнеса. А в ближайшие годы возможности нейросетей в области персонализации клиентского сервиса и автоматизации рутинных процессов станут значительно шире. Это позволит предпринимателям сосредоточиться на стратегическом развитии бизнеса, считает он.

Подавляющее большинство респондентов (85%) считает главным преимуществом нейросетей то, что они помогают экономить время для более важных задач. Из минусов использования ИИ более половины опрошенных (66%) указали необходимость проверять ответы, которые могут быть некорректными. Еще 36% отметили трудности с формулировкой запросов, а 35% считают недостатком необходимость платной подписки.

По мнению 51% предпринимателей, нейросети смогут заменить обычных сотрудников только в самых рутинных задачах. Еще 36% верят, что ИИ в целом способен заменить специалистов, а 13% — что нет.