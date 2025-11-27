В России все больше работодателей переходят на цифровые HR-решения — 22% компаний хранят резюме соискателей и данные сотрудников на собственных серверах, 21% — в корпоративной CRM, и еще 10% — в облачной CRM-системе стороннего провайдера, подсчитали аналитики такой же системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru). Они изучили 200 работодателей, подробности исследования — в распоряжении «Инка».

Freepik

С одной стороны, автоматизация действительно упрощает работу отдела кадров и снижает риск утери бумаг. Как отмечают в сервисе Talantix, около половины компаний уже отошли от бумаги: 52% используют цифровые решения для управления данными кандидатов.

Однако на фоне хоть и снижающихся, но все еще масштабных утечек персональных данных в России такой подход может обернуться серьезным риском. В 2025 году только по официальным данным зарегистрированы десятки крупных инцидентов, миллионы строк с личной информацией попали в открытый доступ.

Сюда можно добавить повторные штрафы по новым поправкам к закону о защите персональных данных — теперь крупные компании могут получить санкции до нескольких миллионов рублей, а повторные утечки грозят оборотными штрафами (процент от годовой выручки).

По данным опроса, только 33% компаний усилили контроль над хранением данных, 26% официально начали запрашивать согласия кандидатов, а 22% перешли на хранение на российских серверах. Остальные либо оставили все как есть, либо не покрывают требования безопасности.

Для работодателя сегодня важно помнить, что автоматизация данных — это не просто удобство, а обязательство по безопасности. Это значит — шифрование, четкий контроль доступа, регулярные аудиты, защита от внутренних утечек и соответствие требованиям законодательства.

Если бизнес не уделит этим вопросам должного внимания — высока вероятность не только утраты репутации, но и серьезных штрафов. Технологичный подход в HR — это не мода, а необходимость.