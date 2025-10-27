Специализированный мужской уход становится массовым явлением: уже 44% россиян одобряют регулярное посещение представителями сильного пола косметологических процедур, следует из данных МТС AdTech. Наибольшую заинтересованность в профессиональном уходе демонстрируют молодые мужчины — 57% парней-зумеров обращаются к специалистам beauty-индустрии на постоянной основе. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Гендерный разрыв во мнениях оказался заметным: среди женщин важность мужского ухода признают 55%, тогда как среди самих мужчин эту позицию разделяют лишь 30%. Географически тренд наиболее укоренился в Северо-Западном федеральном округе (47% сторонников), Приволжском (44%), Уральском и Центральном (по 43%).

Возрастной анализ показывает четкую градацию: среди мужчин-зумеров профессиональные процедуры практикуют 41%, среди миллениалов — 34%, у поколения X этот показатель снижается до 24%, а беби-бумеры обращаются к специалистам лишь в 15% случаев.

«Уже сейчас мы видим сформировавшийся сегмент барбершопов, в которых можно не только привести в порядок бороду, но и сделать прическу, получить консультацию по уходу за кожей и волосами, подобрать необходимую косметику. Рынок постепенно расширяет спектр предлагаемых процедур, учитывающих потребности мужской аудитории», — отметил коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Структура потребления различается кардинально: если женщины предпочитают маникюр (18%), окрашивание волос (14%) и депиляцию (11%), то мужской топ-3 составляют стрижки (37%), спортивные массажи (11%) и маникюр (6%). При этом регулярный уход практикуют 97% женщин против 75% мужчин.

Финансовая составляющая также демонстрирует гендерные различия: до 5 тыс. руб. в месяц на бьюти тратят 80% опрошенных мужчин и 60% женщин. В диапазон 5–10 тыс. руб. укладываются 27% женской аудитории и 14% мужской. Расходы от 10 до 20 тыс. руб. несут 9% женщин и 2% мужчин, а свыше 20 тыс. руб. — 3% и 1% соответственно.