Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn зафиксировал, что поезда стали приходить вовремя в 59,5%, что на 3,5 п. п. выше июльского показателя. Об этом пишет Bild.

Unsplash

Германия традиционно славится репутацией страны педантичной пунктуальности: здесь ценят точность, порядок и строгое соблюдение расписаний — от работы транспорта до деловой культуры. При этом в первом полугодии текущего года доля составов DB, прибывших вовремя, варьировалась от 57,1% до 66,9%. Глава компании Рихард Луц ранее обещал достичь 65% к концу года, но этот ориентир выглядит недостижимым, отмечает издание.

Представитель Deutsche Bahn в комментарии Bild отметил, что многочисленные краткосрочные строительные работы, сбои в работе инфраструктуры, а также «продолжающийся высокий уровень строительных мероприятий повлияли в августе на пунктуальность наших поездов». «Мы не удовлетворены этими показателями», — добавил он.

Газета пишет, что министр транспорта Германии Патрик Шнидер требует повысить «пунктуальность» поездов до 80–90%, но в компании считают это нереалистичным.

Deutsche Bahn планирует инвестировать €110 млрд в реконструкцию инфраструктуры, что приведет к дополнительным задержкам из-за многолетних работ, отмечает Bild. Изначально модернизация 40 ключевых линий была намечена на 2030 год, но теперь срок сдвинут на 2035 год.