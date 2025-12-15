Горнолыжный сезон в России стартовал — а вместе с ним и подсчеты, во сколько обойдется день в горах. Согласно исследованию аналитиков 2ГИС и «Отелло», в сезоне 2025/2026 средний день отдыха на горнолыжном курорте стоит 16,9 тыс. руб. Это примерно на 5% больше, чем прошлой зимой. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

В расчет вошли базовые и почти неизбежные траты: ночь в отеле неподалеку от трасс, питание, ски-пасс и прокат снаряжения. Новогодние каникулы в исследование сознательно не включали — в эти дни цены скачут так сильно, что портят общую картину сезона.

Где катаются бюджетно — и где за комфорт платят больше всего

Самым доступным направлением оказалась Иркутская область. На курорте «Гора Соболиная» день в горах обойдется примерно в 8,1 тыс. руб. — почти вдвое дешевле среднероссийского уровня. В числе бюджетных вариантов также «Абзаково» в Башкортостане (10,1 тыс.) и Архыз в Карачаево-Черкесии (12,9 тыс.).

На другом полюсе — Сочи. Там горнолыжный отдых по-прежнему остается самым дорогим в стране:

«Газпром» — около 27,6 тыс. руб. за день,

«Красная Поляна» — 26,3 тыс.,

«Роза Хутор» — 25,1 тыс.

При этом высокие цены не отпугивают туристов: именно сочинские курорты лидируют по бронированиям в новом сезоне.

Катание дорожает быстрее всего

Самая заметная прибавка — у катания как такового. Ски-пасс и прокат снаряжения в среднем теперь стоят около 5 тыс. руб. в день, что на 14% дороже, чем год назад.

Наиболее доступные трассы — в Архызе, на «Горе Соболиной» и в Белокурихе: здесь уложиться можно примерно в 3–3,4 тыс. руб. А вот в Сочи и на курорте «Солнечная долина» в Челябинской области за день катания просят более 8 тыс. руб.

Обед в горах — от столовой до ресторана

Питание на курортах тоже заметно прибавило в цене — в среднем на 12% за год. Средний чек одного приема пищи сейчас составляет около 1050 рублей, но разброс по регионам остается большим.

Самые демократичные цены — в Губахе, «Солнечной долине» и «Бобровом логе», где можно поесть за 500–600 руб. Самые дорогие обеды — в Манжероке и на курортах Сочи: там средний чек приближается к 1,5 тыс. руб.

Отели: без сюрпризов, но с региональными контрастами

Стоимость проживания выросла умеренно. Средняя цена ночи в отелях в пешей доступности от трасс — 9,8 тыс. руб., примерно на уровне прошлого сезона.

Самые доступные варианты — снова у «Абзаково» и «Горы Соболиной», где ночь можно найти дешевле 4 тыс. руб. Самые дорогие номера — в Сочи: от 14 до почти 18 тыс. руб. в зависимости от курорта.

Горнолыжный отдых в России становится чуть дороже, но не равномерно. Катание и еда растут в цене быстрее, чем проживание, а разница между регионами остается кратной. В итоге зима в горах по-прежнему может быть как относительно доступным путешествием, так и полноценным luxury-отдыхом — всё зависит от того, куда именно ехать и на какие компромиссы вы готовы пойти.