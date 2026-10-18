Бренд Pringles запустил акцию Once You Drop: один победитель получит металлическую урну в форме знаменитой банки и «пожизненный» запас чипсов, которого по оценке компании хватит примерно на 200 лет. Взамен участники подписывают «завещание и вкусовое соглашение» с обязательством быть похороненными в такой банке. Об этом сообщил журнал People.

Pringles

Акция стартовала 13 октября и продлится до 22 октября, подробности размещены на сайте OnceYouDrop.com. По данным бренда, урна изготовлена из драгоценного металла, имеет съемную крышку, на нее можно нанести персональную гравировку.

Идея связана с историей Фредрика Бауэра, пищевого химика-органика, который в 1966 году разработал контейнер для Pringles по заказу тогдашнего владельца бренда, компании Procter & Gamble. Бауэр также получал патенты на заправки для салатов и сублимированное мороженое.

По описанию в патентном документе в США, форма банки отвечала на недостатки пакетов, в которых обычно продают чипсы: стопка чипсов компактнее и лучше сохраняет целостность продукта, чем «беспорядочная» упаковка.

Поначалу к контейнеру относились неоднозначно, но в итоге он стал отличительной чертой бренда. По данным Time, дизайн помог запустить волну инноваций в упаковке для супермаркетов. Дочь Бауэра Линда сообщила газете The Cincinnati Enquirer, что ее отец считал эту упаковку своим главным достижением. Фредрик Бауэр умер в 2008 году в возрасте 89 лет.

Бауэр хотел, чтобы банка стала частью его места упокоения. Сын химика Ларри рассказал Time, что впервые услышал об этом в 1980-х и сначала воспринял идею как шутку. Когда семья поняла, что просьба серьезна, ее исполнили: банку чипсов купили по дороге в ритуальное агентство. По данным Enquirer, часть праха захоронена в банке Pringles рядом с обычной урной с остальным прахом на кладбище в городке Спрингфилд-Тауншип в Огайо.

Акция Once You Drop построена на этой истории. Компания предлагает поклонникам марки повторить решение Бауэра и публично подписать обязательство. В рекламных материалах бренд использует игру слов в названии документа и выпустил ролик, в котором катафалк загружен банками чипсов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.