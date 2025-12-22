Во Франции разгорается дело о краже предметов сервировки из Елисейского дворца — официальной резиденции президента страны. Как сообщили AP в прокуратуре Парижа, на этой неделе был задержан сотрудник дворца, отвечавший за хранение и учет серебра. Его подозревают в похищении предметов национального достояния на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. евро.

Заподозрил неладное и сообщил о недостаче главный распорядитель Елисейского дворца. По его оценке, ущерб составил от €17,5 тыс. до €47 тыс. В ходе проверки выяснилось, что часть исчезнувших предметов появилась на онлайн-аукционах. Но вор просчитался: они были опознаны специалистами Севрской мануфактуры, которая поставляла большую часть посуды и декоративных элементов для дворца (а на элементах сервировки стоит эмблема мануфактуры).

Расследование вывело следователей на одного из серебряных стюардов Елисейского дворца. Его учетные записи, как отмечает прокуратура, создавали впечатление, что он готовился к дальнейшим хищениям. Позже было установлено, что мужчина был дружен с руководителем компании, которая продает предметы интерьера и сервировки.

На аккаунте подозреваемого в сервисе Vinted следователи обнаружили тарелку с клеймом «Военно-воздушные силы Франции», а также пепельницы Севрской мануфактуры — предметы, которых не было в свободной продаже.

Но на этой история не закончилась. Во время обысков в личном шкафчике швейцара, его доме и даже автомобиле нашли около 100 предметов. Среди изъятого — медные соусники, фарфор Севра, статуэтка Рене Лалика и хрустальные бокалы для шампанского Baccarat. Все обнаруженные вещи были возвращены во дворец.

Всего по делу проходят три человека. В четверг подозреваемые предстали перед судом по обвинению в совместном хищении движимого имущества, включенного в список национального наследия, а также в отягченном сбыте краденого.

По французскому законодательству такие преступления наказываются лишением свободы сроком до десяти лет и штрафом до €150 тыс. Судебное разбирательство отложено до 26 февраля. До этого времени фигуранты дела находятся под судебным контролем: им запрещено контактировать друг с другом, посещать аукционные площадки и заниматься профессиональной деятельностью.