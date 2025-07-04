Покупатели на «Авито» получили возможность при оплате картой Альфа-Банка зарабатывать 10% кешбэка за заказы с услугой «Авито Доставка». Вознаграждение начисляется даже при покупках у частных лиц — подобные программы ранее не предлагались ни в России, ни в мире. Подробности соглашения о стратегическом партнерстве между банком и цифровой площадкой — в распоряжении «Инка».

Нововведение особенно актуально для тех, кто часто покупает б/у товары или делает заказы у частных мастеров. При этом неважно, покупаете ли вы у частного лица или магазина — кешбэк начисляется в любом случае.

Для банка это возможность привлечь новых клиентов, а для «Авито» — дополнительный стимул для пользователей выбирать товары с доставкой через платформу. По данным компаний, количество заказов с доставкой на «Авито» за последние полгода выросло на 40%.

Со своей стороны в течение полугода Альфа-Банк сможет детальнее рассказывать аудитории Авито о предложении с помощью заметных имиджевых баннеров и отдельной брендированной страницы прямо внутри классифайда.

Эксперты отмечают, что подобные программы могут сделать покупки у частных продавцов более привлекательными, так как раньше кешбэк обычно распространялся только на покупки в магазинах.

«Использование карт Альфа-Банка для оплаты на „Авито“, по нашим прогнозам, охватит в 1,5 раза больше клиентов, а средний чек по транзакциям вырастет в 2 раза. Это станет стимулом для более частого использования продуктов банка и повысит лояльность аудитории», — убежден заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса финансовой организации Иван Пятков.

В свою очередь старший управляющий директор торговой площадки Артем Румпель напомнил, что ранее стартовала возможность покупок на платформе через кредит и рассрочку, благодаря чему пользователи смогли увеличить средний чек в пять раз. «А теперь появится и возможность получить кэшбэк за такие покупки <…> А партнерство в сфере рекламных инструментов, в том числе внутри наших платформ, поможет повысить видимость нововведений», — добавил он.

«Авито» — крупнейшая российская онлайн-площадка для объявлений, где пользователи могут покупать и продавать новые и б/у товары, а также искать услуги. Сервис охватывает все категории — от электроники и одежды до автомобилей и недвижимости. Особенность платформы — возможность сделок между частными лицами (C2C), хотя работают и профессиональные продавцы (B2C). В последние годы «Авито» активно развивает дополнительные сервисы: доставку, гарантию сделок, кредитование и рассрочку.

Альфа-Банк — один из крупнейших частных банков России, входящий в финансово-промышленный консорциум «Альфа-Групп». Основан в 1990 году, предлагает полный спектр услуг: от розничного кредитования (карты, кредиты, ипотека) до корпоративного банкинга и инвестиционных продуктов. Банк известен инновационными решениями, например первым в России запустил мобильное приложение с оплатой по QR-коду. Входит в топ-5 российских банков по размеру активов и количеству розничных клиентов.