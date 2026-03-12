Медиа для предпринимателей «Инк» представило карту технологий российского страхового рынка — исследование, которое показывает, какие компании уже активно внедряют цифровые решения и как технологическая трансформация меняет одну из самых консервативных отраслей финансового сектора.

Карта технологий была составлена на основе анализа более чем 50 участников страхового рынка — страховых компаний, цифровых сервисов и агрегаторов. В исследовании использовались открытые отраслевые данные, рейтинги и пользовательские оценки, включая материалы RAEX («Эксперт РА»), платформы «Финуслуги», сервиса «Сравни.ру» и отзывы на «Банки.ру». Компании анализировались по ключевым технологическим направлениям — от цифровых продаж и работы с данными до автоматизации страховых процессов и внедрения новых клиентских сервисов.

Мы изучили сферу страхования не только как финансовую услугу, но и как технологическую отрасль. В последние годы цифровые решения начинают проникать во все ключевые процессы: от продажи полисов и анализа рисков до обработки страховых случаев и клиентского сервиса. Использование технологий позволяет ускорять операции, снижать издержки и улучшать качество обслуживания.

Технологическая трансформация особенно заметна на фоне роста рынка. Уже в 2024 году его объем измерялся десятками миллиардов долларов, а к началу 2030‑х может вырасти до сотен миллиардов при среднегодовом росте 25–40%+ в зависимости от методологии.

В рамках проекта анализируются не только сами компании, но и технологические направления, которые формируют будущее отрасли: платформенные продажи, цифровые медицинские сервисы, использование больших данных, автоматизация урегулирования убытков и новые форматы взаимодействия с клиентами.

Для предпринимателей и технологических компаний страховой рынок становится новой точкой роста: вокруг него формируется экосистема сервисов, решений и стартапов — от аналитики данных до цифровых медицинских платформ.

Карта также может стать ориентиром для инвесторов, стартапов и предпринимателей, которые рассматривают страхование как перспективную технологическую индустрию.

