В Москве возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ о незаконной предпринимательской деятельности. Аферисты при помощи различных схем с займами под залог недвижимости отобрали у граждан, в том числе пенсионеров, более 100 квартир, сообщают «РИА Новости».

Известно, что с ноября 2018 по октябрь 2021 года злоумышленники убеждали своих клиентов, в том числе пенсионеров, брать у них микрокредиты под залог собственной недвижимости. Таким образом жилплощади лишились более 100 человек.

«Такие кредиты давались на кабальных условиях. Когда же выяснялось, что заемщик не может исполнить свои обязательства, аферисты через суд отбирали у него недвижимость в счет погашения задолженности, процентов и пени, а сами квартиры выставлялись на торги», — сообщили в правоохранительных органах.



В ходе разбирательств выяснилось, что все кредиты выдавались в офисе одной из микрофинансовых организаций в центре Москвы, однако сами договоры займа оформлялись от лица неких частных инвесторов, с которыми в свою очередь у этой МФО были заключены договоры поручения.

«В связи с этим и было решено возбудить дело по статье по статье 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство), так как частные инвесторы, согласно закону о потребительском кредите, не имели права выдавать займы», — сообщил представитель правоохранительных органов.

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