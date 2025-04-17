Впервые в истории боты стали генерировать больше интернет-трафика, чем люди, подсчитал американский разработчик продуктов для защиты web-приложений Imperva в 2025 году. Деятельность «плохих» алгоритмов составила 37% всего трафика (в прошлом году этот показатель был 32%), в то время как «хороших» — всего 14%. Основной причиной такого роста стало развитие генеративного искусственного интеллекта, упростившего создание автоматизированных программ.

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Вредоносные боты совершают различные неприятные действия, включая захват учетных записей пользователей через перебор паролей и логинов. Количество таких атак резко выросло — с 190 тыс. в декабре 2023 года до 330 тыс. годом позже. Другие распространенные действия ботов включают скрапинг данных с сайтов, мошенничество с платежами и скальпинг (например, массовая скупка билетов и дефицитных товаров для перепродажи).

Наиболее атакуемыми секторами стали туристическая отрасль (27% вредоносного трафика), розничная торговля (15%) и образование (11%). В туристической сфере боты часто имитируют бронирование авиабилетов с последующей отменой, что искажает ценообразование.

Боты становятся все более изощренными в методах обхода защиты. Они используют IP-адреса обычных пользователей, виртуальные частные сети (VPN), взламывают CAPTCHA и напрямую взаимодействуют с серверами через API вместо обычного просмотра веб-страниц. Также они способны адаптироваться к защитным механизмам сайтов.

Хотя борьба с вредоносными ботами в основном ложится на компании, эксперты рекомендуют пользователям защищать себя. Следует использовать уникальные сложные пароли для каждого сервиса и надежный менеджер паролей, установить антивирусное ПО, обновлять домашнее сетевое оборудование и избегать ненадежных VPN-сервисов, которые могут продавать ваш IP-адрес злоумышленникам для использования в атаках.