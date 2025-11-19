В России продолжает усиливаться роль женщин в предпринимательстве, причем это влияние происходит сразу в нескольких ключевых отраслях, заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Ко Дню женского предпринимательства он опубликовал данные о том, как женщины изменили структуру бизнеса за последние пять лет.

Freepik

По словам Исаевича, гендерный баланс в ряде отраслей заметно сместился: в ИТ доля женщин-предпринимателей выросла с 38% до 50%, в химическом производстве — с 33% до 50%, в пищевой промышленности — с 46% до 53%, в логистике и складском секторе — с 25% до 33%.

«Женщины идут в бизнес все смелее, без традиционных ограничений по отраслям. Открывают производство, пишут код, создают бренды и закрывают ниши, которые освободились после ухода иностранных компаний», — отметил Исаевич и поблагодарил их за труд и характер.

Гендиректор Корпорации МСП также сделал вывод на основе личных наблюдений: женщины в бизнесе работают без лишнего шума, но с невероятным упорством.

Кроме того, согласно его данным, в России почти 1,9 млн женщин зарегистрированы как индивидуальные предприниматели — это 41% всех ИП. Еще 6,5 млн женщин работают как самозанятые.

Таким образом, практически каждая вторая новая экономическая инициатива в стране приходится на женщин.