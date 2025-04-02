Страховая компания «Росгосстрах жизнь» опросила более 2,5 тыс. россиян, и выяснилось, что более половины из них готовы сменить работу ради расширенного соцпакета от работодателя, а 17% пойдут на это даже с понижением зарплаты. В топ желаемых льгот вошли компенсация аренды жилья и услуг ЖКХ, оплата проезда до работы и обратно и путевки для детей в оздоровительные лагеря и санатории.

Исследователи выяснили, что решиться на смену работы ради привлекательных корпоративных привилегий готовы 51% россиян. При этом 34% согласятся перейти в другую организацию при условии более широкого списка опций соцпакета и повышения заработной платы, а 17% предпочтут уйти к работодателю с интересными для них опциями даже при условии более низкого дохода.

Также многие опрошенные (58%) поделились, что полностью или частично довольны социальным пакетом от работодателя.

В топ-3 желаемых льгот вошли компенсация аренды жилья и услуг ЖКХ (23%), оплата проезда до работы и обратно (18%) и путевки для детей в оздоровительные лагеря и санатории (9%).

ДМС, несмотря на распространенность, уже не считается конкурентным преимуществом — он есть у 31% работников. При этом 47% приобретают страховку самостоятельно.

Оказалось, что 43% россиян полностью довольны своим соцпакетом. Уровень удовлетворенности у представителей различных профессий показывает, что больше всех корпоративные преференции устраивают медицинских работников (68%), представителей сферы искусства и культуры (53%) и столько же работников торговой отрасли. Чуть меньше — маркетологов, рекламщиков и пиарщиков (52%).