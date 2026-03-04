В OpenAI заявили, что новая модель GPT-5.3 Instant уменьшит количество «неловких» формулировок и излишне поучительных оговорок в ответах. Поводом стали жалобы раздраженных пользователей, которые открыто высказывали недовольство в соцсетях.
Фразы вроде: «Сделайте глубокий вдох, перестаньте погружаться в эти мысли. Вы не сумасшедший, вы просто испытываете стресс. И, честно говоря, это нормально» — у многих вызывают негативную реакцию. Такой стиль создает ощущение, будто собеседник находится в кризисе и нуждается в терапевтической поддержке, даже если он просто задал информационный вопрос.
Согласно примечаниям к выпуску модели, обновление GPT-5.3 сосредоточено на пользовательском опыте — в частности, на тоне, релевантности и логике диалога. Эти аспекты не всегда отражаются в тестах производительности, но напрямую влияют на восприятие ChatGPT, отметили в компании.
В качестве примера разработчики привели один и тот же запрос с ответами от GPT-5.2 Instant и GPT-5.3 Instant. В первом случае сообщение начиналось со слов: «Во-первых, у вас все в порядке» — фразы, которая в последнее время стала предметом раздражения. В обновленной версии бот, напротив, признает сложность ситуации, не пытаясь напрямую успокоить пользователя.
Оказалось, что тон модели ChatGPT 5.2 настолько раздражает пользователей, что, судя по многочисленным сообщениям в социальных сетях, некоторые даже отменили свои подписки. Люди отмечали, что бот нередко общается так, будто предполагает у собеседника панику или стресс, хотя тот всего лишь искал конкретную информацию.
Нередко ChatGPT начинал ответы с напоминаний «подышать» и других попыток эмоционально разрядить ситуацию, даже если контекст этого не требовал. В отдельных случаях это вызывало ощущение инфантилизации или впечатление, что бот делает необоснованные предположения о психическом состоянии пользователя.
Подобная «забота» со стороны чат-бота во многом связана с тем, что OpenAI стремится усилить меры предосторожности на фоне судебных исков, в которых его обвиняют в негативном влиянии на психическое здоровье пользователей, иногда с трагическими последствиями.
