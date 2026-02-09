В понедельник, 9 февраля, тысячи российских пользователей мессенджера Telegram испытали серьезные перебои в работе сервиса. Мониторинговый сервис Downdetector зафиксировал резкий всплеск жалоб, свидетельствующий о масштабном техническом сбое.

Dima Solomin/Unsplash

Проблемы оказались наиболее заметны среди владельцев смартфонов. Статистика сервиса Downdetector показывает, что 53% всех сообщений о сбое связаны с отказом мобильного приложения. Пользователи сообщают, что приложение либо не запускается вовсе, либо работает с критическими ошибками. Параллельно наблюдаются трудности с загрузкой и отправкой фотографий и видео, а также нестабильность веб-версии мессенджера.

География инцидента охватила несколько регионов страны. Наибольшее количество сообщений о проблемах поступило от пользователей в Магаданской области, Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях. Важно отметить, что глобальные сервисы мониторинга, а также пользователи из-за рубежа, не зафиксировали аналогичных сбоев за пределами России, что указывает на локальный характер инцидента.

На момент публикации официального заявления от администрации Telegram или разъяснений о причинах произошедшего и предполагаемых сроках устранения неполадок не поступало.

