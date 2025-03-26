Россияне с утра 26 марта сообщают о сбоях в работе Системы быстрых платежей (СБП) и о сложностях в обслуживании на автозаправках «Лукойл». Соответствующие жалобы поступают на порталы мониторинга работы сервисов downdetektor.su и сбой.рф.

Так, к полудню среды downdetektor зафиксировал почти 12 тыс. жалоб на работу СБП. Пользователи сообщают о сбое сервиса в целом, а в частности — о плохой работе сайта и мобильного приложения: не переводятся деньги, приходится пользоваться для оплаты картой, некоторые транзакции приходится многократно повторять. Чаще всего сигналы приходят от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областей.

Сбой.рф с 09:00 мск регистрирует всплеск жалоб на работу до 700 сообщений за этот день. На этот сервис больше всего сигналов поступило от жителей Москвы, Петербурга и Челябинска.

При этом в СБП заявили, что с 11:32 мск все сервисы компании работают в штатном режиме.

На общий сбой в работе компании «Лукойл» жалуются жители Ханты-Мансийского автономного округа и республики Коми, а также из Челябинской и Калиннградской областей. По информации пользователей downdetektor, в АЗС компании сообщают о «падении сети», по этой причине не проходит оплата.

«Инк.» направил запрос в нефтяную компанию «Лукойл».

По информации телеграм-каналов Baza и Shot, речь идет о массовой хакерской атаке: сотрудники компании не смогли зайти в рабочие компьютеры, доступ к системе клиентских пользователей и внутренним базам компании закрыт. Shot со ссылкой на сотрудников также сообщает о том, что кибератаке подверглась «Роснефть», ее работников просят не включать компьютеры и отключить их питание.

«Инк.» направил запрос и в компанию «Роснефть». Официальной информации о произошедшего пока не поступало.