Крупные платформы активно используют ИИ для удержания внимания пользователей, при этом полностью контролируя работу алгоритмов рекомендаций. Соцсеть Bluesky предложила альтернативный подход и выпустила ИИ-приложение Attie, в котором пользователи могут создавать собственные алгоритмы ленты новостей с помощью текстовых команд.

Источник: Bluesky

Приложение работает на базе языковой модели Claude компании Anthropic. Продукт интегрирован в открытый протокол Atmosphere, который объединяет различные социальные сервисы. Пользователи могут формировать персонализированный контент без навыков программирования. Система автоматически анализирует предпочтения за счет обмена данными внутри открытой экосистемы.

На эти цели Bluesky привлекла дополнительные $100 млн финансирования. Эти средства обеспечат стартапу более трех лет стабильной работы. Инвестиции позволят команде сосредоточиться на повышении уровня приватности протокола. Главной задачей остается монетизация основной соцсети, аудитория которой уже достигла 43,4 млн человек.

Руководство полностью отказалось от внедрения криптовалютных платежей в приложение. Это решение принято, несмотря на наличие профильных криптоинвесторов в капитале компании. Компания рассматривает альтернативные способы монетизации. Возможными источниками дохода могут стать платные подписки и предоставление услуг хостинга для онлайн-сообществ.

Ранее «Инк» рассказывал, как устроены рекомендательные алгоритмы и почему с ними нужно быть осторожными.

