Обновленный сервис «Нейроэксперт», используемый 350 тыс. человек ежемесячно, получил новые функции: режим рассуждений, анализ сайтов по одной ссылке, улучшенную работу с графиками и поддержку совместной работы. Основные темы запросов у пользователей — образование (17,6%), юриспруденция (10,6%), финансы (7%), история (4,6%), маркетинг (4,2%) и HR (3,8%). Подробности в распоряжении «Инка».

Фото: «Яндекс»

В режиме рассуждений «Нейроэксперт» решает сложные задачи, такие как анализ рыночной доли компании, выстраивая логическую цепочку на основе данных с сайтов, новостей и отчетов. Сервис теперь анализирует весь сайт или его раздел, например, для поиска ESG-стратегии в публичных материалах.

«Нейроэксперт» улучшил анализ графиков и диаграмм в PDF и DOCX, а не только в PPTX, и может объяснить рост затрат компании, сопоставляя данные отчетов. Сервис также поддерживает формулы и математические символы, что важно для инженерных компаний. Для командной работы добавлены уровни доступа (закрытый, частично доступный, публичный) и роли (редактор или участник), позволяющие настраивать проекты.

Руководитель продукта Нейроэксперт Филипп Панфилов в беседе с Forbes отметил, что российский рынок интеллектуальной обработки документов в 2025 году оценивается в 19,2 млрд руб. с прогнозом роста до 50,3 млрд руб. к 2030 году (CAGR 27,2%). «Яндекс» планирует монетизацию сервиса через подписку и on-premise интеграцию.

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Эксперт в области машинного обучения Иван Серов подчеркнул уникальность «Нейроэксперта» на российском рынке для корпоративного сектора, требующего защиты данных. Однако другой источник издания в среде разработки ИИ-технологий указал, что недостаток контекста может вызывать неточности, а спрос в России ограничен из-за бесплатных альтернатив.