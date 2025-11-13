На фоне засилья генеративного контента в соцсетях на сцену выходит diVine — приложение, которое решило вернуть эпоху коротких живых видео и настоящих эмоций. Новый сервис предлагает пользователям окунуться в ностальгию по Vine — легендарной платформе шестисекундных роликов, закрытой еще в 2016 году.

Pinterest

Теперь Vine фактически переродился: diVine открыл доступ к более чем 100 тыс. оригинальных видео, которые восстановили из старых архивов, и позволяет снимать новые. Но есть принципиальное отличие — никакого ИИ. Алгоритмы приложения будут распознавать и блокировать ролики, созданные нейросетями.

diVine

За проектом стоит Джек Дорси, сооснователь Twitter, профинансировавший разработку через свой фонд and Other Stuff. Цель — поддерживать независимые и открытые инициативы, способные изменить ландшафт соцмедиа.

Создатель diVine, бывший инженер Twitter Эван Хеншоу-Плат, потратил месяцы, чтобы извлечь и восстановить архив Vine, собранный энтузиастами после его закрытия. В результате в новом приложении оказалось до 200 тыс. роликов от 60 тыс. авторов. Вернуться в 2015-й также можно, открыв видеоленту на сайте.

«Мы хотим вернуть ту эру, когда соцсети были про людей, а не про нейросети. Когда лента формировалась из ваших подписок, а не из рекомендаций алгоритма», — говорит Хеншоу-Плат.

diVine построен на децентрализованном протоколе Nostr, который активно продвигает мистер Дорси. Это значит, что платформа не принадлежит корпорациям — любой разработчик может запустить собственный сервер и создать версию приложения.

Разработчики уверены, что пользователи соскучились по «человеческим» соцсетям, где важно не качество генерации, а искренность.