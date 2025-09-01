Китайский Heihe Rural Commercial Bank, один из последних готовых открывать корреспондентские счета российским неподсанкционным банкам, прекратил прием расчетов с контрагентами из России. Это произошло на прошлой неделе, хотя санкции ЕС против банка вступили в силу 9 августа. Об этом газете «Ведомости» сообщили представители двух российских банков, четыре импортера, а также юристы и эксперты по международным расчетам.

Представители Heihe объясняют приостановку «обновлением систем» или «настройкой внутренней инфраструктуры», не ссылаясь на санкции, но сроков возобновления не называют, отметил руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрий Дворецкий.

По словам одного из источников, расчеты шли нормально до 27 августа, а на следующий день прекратились. По словам Дворецкого, приостановка работы с российскими банками фактически началась 11 августа, но не со всеми сразу. Двухнедельная задержка может быть связана с внутренними согласованиями в банке и с Народным банком Китая, предположил Дворецкий.

Heihe — небольшой сельский банк на северо-востоке Китая, известный активной работой с Россией, пояснил руководитель группы по банковским услугам юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок.

Старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев указывает, что на Heihe переориентировалась часть малого и среднего бизнеса России после ухода крупных китайских банков в 2024–2025 годах, хотя роль Heihe оставалась нишевой. Банк работал с не самыми крупными операциями, потому что не мог «переварить» действительно большие платежи ключевых отраслей экономики, рассказал Дворецкий.