Porsche планирует закрыть собственную сеть зарядных станций для электромобилей в Китае. Решение было принято на фоне снижения продаж и утраты позиций бренда на крупнейшем автомобильном рынке мира.

Как сообщила компания, ей предстоит поэтапно вывести из эксплуатации около 200 зарядных устройств, которые Porsche управляет напрямую. Демонтаж начнется в марте 2026 года. Информацию подтвердили в Porsche, комментируя ранее появившиеся сообщения китайских СМИ.

При этом производитель не собирается полностью отказываться от инфраструктуры для электромобилей в стране. В компании подчеркнули, что продолжат сотрудничество с внешними операторами зарядных станций. Кроме того, зарядки, расположенные на территории дилерских центров Porsche, а также в отелях и гольф-клубах, продолжат работу.

В представительстве Porsche в Китае пояснили, что изменения касаются только «премиальных сценариев зарядки», а общий подход компании к рынку КНР остается неизменным.

Решение о закрытии сети принято на фоне ухудшения рыночной позиции автопроизводителя. По итогам первых девяти месяцев текущего года продажи Porsche в Китае сократились на 26%. На спрос повлияли замедление экономики и усиление конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, которые активно отбирают долю у традиционных западных брендов.

Дополнительное давление на бизнес оказали задержки с выводом новых электромобилей. В течение года Porsche несколько раз пересматривала финансовые прогнозы, а акции компании с начала года подешевели более чем на 20%.

