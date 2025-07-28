28 июля 2025 года авиакомпания «Аэрофлот» столкнулась с серьезным сбоем в работе информационных систем, что привело к массовым отменам рейсов.

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Техническая неисправность затронула ключевые сервисы, отвечающие за бронирование, регистрацию и управление воздушным движением, что вынудило перевозчика скорректировать расписание.

Среди отмененных рейсов оказались популярные направления, включая рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, Калининградом, Минском, Екатеринбургом, а также международный рейс в Ереван. Не состоялись вылеты в Астрахань, Грозный, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Пермь, Самару, Сочи, Ставрополь, Тюмень, Уфу и Челябинск. Общее количество отмененных рейсов превысило 40.

Пассажирам рейсов, которые были отменены, предложено вернуть денежные средства через каналы первоначальной покупки или переоформить билеты на рейсы в течение следующих 10 дней без дополнительных сборов.

При этом авиакассы в Шереметьево приостановили операции с билетами. Пассажирам, уже сдавшим багаж, рекомендовано забрать его в зале выдачи. Чтобы избежать образования скоплений людей, компания попросила покинуть аэропорт пассажиров, чьи рейсы были отменены.

По данным Генпрокуратуры, причиной технического сбоя стала хакерская атака. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Финансовые последствия инцидента немедленно отразились на котировках компании: акции «Аэрофлота» на Московской бирже потеряли 3,7% стоимости в первые часы после объявления о сбое.

Технические специалисты компании работают в усиленном режиме для восстановления систем. По предварительным оценкам, нормализация работы может занять несколько часов. «Аэрофлот» приносит извинения пассажирам и партнерам за доставленные неудобства и рекомендует уточнять актуальную информацию о статусе рейсов через электронные табло аэропортов или официальные каналы связи авиакомпании.