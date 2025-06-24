Обсерватория Веры К. Рубин (Vera C. Rubin Observatory) опубликовала первые изображения, оправдав ожидания ученых и заложив основу для открытий в астрономии, астрофизике и наблюдательной космологии. Снимки сделаны в рамках совместной работы Национального научного фонда США (NSF) и Министерства энергетики США (DOE).

Первое изображение, полученное в обсерватории имени Веры К. Рубин, показывает место рождения молодых звезд

В течение 10 часов ученые наблюдали за глубинами вселенной в ближнем ультрафиолете, оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах длин волн, используя 3200-мегапиксельную камеру — крупнейшую в истории телескопостроения.

«Обсерватория Рубина NSF-DOE соберет больше информации о нашей Вселенной, чем все оптические телескопы за всю историю вместе взятые, — заявил Брайан Стоун, исполняющий обязанности директора NSF. — Мы изучим множество космических тайн, включая темную материю и темную энергию, которые пронизывают Вселенную».

Таймлапс южного неба

Ключевая миссия обсерватории — Legacy Survey of Space and Time (LSST), 10-летнее картографирование южного неба. Телескоп будет снимать все небо каждые несколько дней, фиксируя каждый участок до 800 раз, чтобы создать беспрецедентную хронику космоса.

Цель LSST — фиксировать все, что движется, мерцает или взрывается: астероидами, сверхновыми, пульсарами, кометами. Это поможет в каталогизации астрономических объектов как в пределах Солнечной системы, так и на расстоянии миллиардов световых лет от нас.

Туманности, миллионы галактик и тысячи астероидов

Всего за 10 часов Рубин зафиксировал 2104 новых астероида, ранее неизвестных науке. Для сравнения: все остальные наземные телескопы вместе открывают около 20 000 астероидов в год. Это подтверждает потенциал обсерватории в планетарной защите и мониторинге опасных объектов.

Ни один из обнаруженных астероидов не угрожает Земле, но такие находки показывают, насколько мощным станет инструмент в борьбе с потенциальными угрозами из космоса.

Новый уровень науки

Обсерватория названа в честь Веры Рубин — пионерки исследований темной материи. Ее имя носят и телескоп, и проект LSST. Уникальная конструкция зеркала, сверхчувствительная камера, скорость работы и мощная вычислительная инфраструктура выделяют обсерваторию как первый инструмент принципиально нового поколения.

«Благодаря данным Рубина мы сможем глубже понять эволюцию Вселенной, структуру галактик, природу темной энергии и темной материи, а также найти ответы на вопросы, которые мы еще даже не смогли себе представить», — заявили в NSF и DOE.