Солнечный орбитальный аппарат Solar Orbiter, запущенный в 2020 году для исследования Солнца, сделал новые снимки его поверхности. Кроме этого, аппарат анализирует механизм солнечного ветра, изучает сложные динамики магнитного поля и наблюдает за такими явлениями, как солнечные вспышки и корональные выбросы массы.

Одной из ключевых задач миссии является создание высококачественных изображений поверхности Солнца. Для этого на космическом аппарате установлены различные камеры, которые работают в разных диапазонах длины волн. Это позволяет «снимать» слои Солнца и исследовать их взаимосвязи.

Европейское космическое агентство представило четыре новых изображения Солнца: в видимом свете, в магнитном поле, в плазме и в ультрафиолетовом диапазоне. Каждое из изображений состоит из 25 кадров, сделанных в один и тот же день, и представляет собой самые детализированные снимки звезды, когда-либо полученные.

«Магнитное поле Солнца — это ключ к пониманию динамической природы нашей родной звезды от самых маленьких до самых больших масштабов. Эти новые карты высокого разрешения, полученные с помощью прибора PHI аппарата Solar Orbiter, показывают красоту поверхностного магнитного поля и потоков Солнца в мельчайших деталях. В то же время они имеют решающее значение для определения магнитного поля в горячей короне Солнца, которую снимает наш прибор EUI», — говорит Даниэль Мюллер, научный руководитель проекта Solar Orbiter.

Инструмент PHI на Solar Orbiter создает карту движения плазмы на поверхности Солнца. Синие области указывают на плазму, движущуюся к орбитальному аппарату, в то время как красные области — на ту, что уходит от него. Это изображение демонстрирует процессы, происходящие над фотосферой, где раскаленная плазма движется вдоль магнетических линий, которые поддерживают солнечные пятна.

Ранее астрономы обнаружили в центре нашей галактики огромную черную дыру. Размером она напоминает Солнце, но при этом в миллионы раз тяжелее. Ее огромное гравитационное притяжение перемешивает межзвездную пыль и газ вокруг нее.