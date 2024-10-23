Движение Earthship (дословно переводится как «Земляной корабль») зародилось в 1970-х годах в Таосе, когда уроженец Кентукки Майкл Рейнольдс, основатель строительной компании Earthship Biotecture, получил архитектурное образование и переехал туда в 1969 году.

Earthships — это дома с нулевым уровнем выбросов, построенные в основном из природных и бросовых материалов, таких как старые покрышки, пустые винные бутылки, дерево и грязь. Они предназначены выдерживать экстремальные температуры в пустыне, например в окрестностях Таоса, где колебания от минусовых зимой до зноя летом.

Поскольку для строительства Earthship требуется меньше токсичных или выделяющих углекислый газ строительных материалов, таких как бетон и пластик, а также не нужны деревья и другие природные ресурсы, эти необычные дома становятся все более востребованными во всем мире. Такие дома продаются по цене от $500 тыс. до $900 тыс., а также предлагаются для аренды в Таосе и его окрестностях по цене около $240 за ночь.

«Я увидел, как ведущий программы CBS News Уолтер Кронкайт рассказывал в новостях о том, что вырубка лесов для заготовки древесины приводит не только к эрозии, но и к проблеме с кислородом, потому что деревья выделяют кислород, — рассказывает Рейнольдс. — Он говорил о том, что мы сейчас называем изменением климата и глобальным потеплением. Я увидел все эти выброшенные пивные банки и сказал, почему бы нам не строить из пивных банок, а не из деревьев».

В 1971 году Рейнольдс построил из пивных банок свой дом, благодаря его причудливости получив небольшую известность в новостях. Тем не менее его экспонировали в разных уголках мира, включая музей Лувр в Париже и Музей современного искусства в Нью-Йорке. Рейнольдс с некоторым недоверием отмечает: «Музей современного искусства только что купил кирпич из пивной банки за $4,5 тыс. (£3 386)». Действительно, после того как один из строительных блоков из пивных банок был использован на выставке, музей решил добавить один из них в свою постоянную коллекцию. Но многие годы на Рейнольдса смотрели в лучшем случае как на чудака, а не как на серьезного архитектора.

«Это была своего рода нелепая идея, но я пошел дальше и начал двигаться в этом направлении, — говорит Рейнольдс. — Я начал использовать бутылки и шины, и я продолжал идти вперед. Я двигался в этом направлении около 55 лет, а примерно 36 лет назад я впервые назвал свой дом Earthship».

Но потребовалось много времени, чтобы достичь более широкого признания. «Знаете, они выглядели слишком странно и до сих пор выглядят странно, но теперь люди принимают это и они также открыты к этому, так как многие из них находятся на расстоянии двух зарплат от того, чтобы стать бездомными и быть разоренными счетами за электричество и коммунальные услуги, — говорит Рейнольдс о финансовом аспекте автономной жизни. — А теперь люди хотят обратить вспять изменение климата».

Таос — место, которое издавна привлекало художников и индивидуалистов. Его древнее пуэбло (деревня) и новый город отличаются поразительной архитектурой, в основном это традиционные глинобитные дома с балками из виги, крыши которых сделаны из дерева и утрамбованной земли. Таос стал идеальным инкубатором для Earthships, которые имеют толстую стену из шин, каждая из которых набита землей.

Земляной вал (специально созданная насыпь из грунта) окружает Earthship с трех сторон, обеспечивая изоляционную массу, которая контролирует температуру. Охлаждение осуществляется через традиционные фрамуги, установленные высоко на несущих балках для перекрестной вентиляции, а также через вентиляционные трубы здания. В каждом из них есть теплица (Рейнольдс считает, что люди должны иметь возможность выращивать свою собственную пищу) либо на северной, либо на южной стороне, в зависимости от местоположения. Большинство земляных домов питаются исключительно солнечной энергией; в некоторых также установлены ветряные турбины или дровяные печи.

В Таосе холодные снежные зимы и часто сухое жаркое лето, но в Earthship внутренняя температура остается близкой к 21°C круглый год, независимо от внешних погодных условий. По его словам, Рейнольдс переехал в свой первый Earthship 35 лет назад и вырастил в нем свою семью — он живет там до сих пор: «Там так уютно, что мы не хотим оттуда уезжать».

Руководитель строительства Earthship Дебора Биндер рассказала, каково это — находиться внутри Earthship: «Ощущение такое, будто находишься в утробе матери. Вы постоянно чувствуете, что вас обнимают и прижимают к себе. Температура всегда комфортная. Иногда, когда на улице очень холодно, я выхожу на улицу без пальто, не замечая этого, потому что внутри так тепло».

По ее словам, Биндер пришла в компанию 11 лет назад, чтобы руководить некоммерческим проектом в Малави (Африка), не имея никакого опыта в строительстве. Она не только осталась в компании, но и переехала в Таос и в настоящее время арендует земной корабль, пока строит свой собственный. Биндер также преподает в Академии Earthship, которая привлекает слушателей всех типов, чтобы изучить принципы проектирования Earthship, методы строительства и философию.

«Большинство людей хотят учиться для себя, — говорит Биндер. — Некоторые учатся строить для общественных проектов». Несмотря на свою экологическую привлекательность, Earthships все еще не рассматриваются как вариант решения жилищного кризиса и проблемы изменения климата. «Они все еще находятся на задворках, — говорит Биндер. — Очень важно, чтобы люди оставались в них. Ощущения, которые вы испытываете, живя в них, уникальны, а с практической точки зрения вы не платите никаких коммунальных платежей. Это просто потрясающе».

Рейнольдс утверждает, что люди, побывав в таких домах, обычно хотят себе такой же. Это подтверждается множеством восторженных отзывов в гостевых книгах, которые размещены в каждом доме, сдаваемом в аренду Earthship.

Рейнольдс считает, что сейчас как нельзя более своевременно сделать Earthships нормой. Его цель — построить арендное общественное жилье как ответ на проблему бездомности и разрушительного для планеты потребления энергии. «Я не очень заинтересован в комиссионных; наличие клиента только замедляет мой процесс, — говорит он. — Мне нужно быстро сдать их в аренду людям за справедливую плату».

Рейнольдс полным ходом работает над своей новейшей оптимизированной моделью Refuge Earthship, которая, по его мнению, может помочь в борьбе с бездомностью и бедностью благодаря простой экономии — не платить каждый месяц огромные счета за коммунальные услуги. Рейнольдс считает ее самой экономичной и планирует тиражировать по всему миру

«В них есть и художественная сторона — я использовал бутылки в качестве витражей, а также скульптурный аспект. Они прекрасны, — говорит Рейнольдс, который сам поступил в колледж, работая художником. — Что действительно прекрасно — они заботятся о людях и одновременно о планете. В искусстве не так много смысла, как в доме».

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