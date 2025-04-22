Застройщик Red Sea Global раскрыл подробности мегапроекта на Красном море, который является одним из нескольких крупных проектов, помогающих превратить богатое нефтью ближневосточное королевство в туристический рай. Роскошный курорт Laheq расположится на искусственном острове в форме кольца.

Laheq, спроектированный известной британской компанией Foster + Partners, будет расположен на одноименном острове на западе страны, который является частью архипелага из 90 островов.

Площадь острова составляет 400 га. Он будет представлять собой кольцо — искусственную конструкцию, где будут расположены роскошные апартаменты и отели. Некоторые дома будут доступны для покупки, а другие можно будет арендовать.

На острове-курорте появятся роскошные резиденции, а также рынок, торговые площади, развлекательные зоны, поле для гольфа и пристань для яхт на 115 мест.

Большое внимание уделяется оздоровительным процедурам, а также водным видам спорта, в том числе дайвингу, чтобы гости могли осмотреть четвертый по величине в мире коралловый риф, расположенный неподалеку, и 2 тыс. видов рыб, которые обитают в этом регионе.

«Будь то гости, приезжающие на курорт, или жители, решившие стать владельцами частички Красного моря, в Laheq они смогут насладиться роскошной жизнью в сообществе, объединяющем людей и способствующем укреплению связей на всю жизнь», — сказал Джон Пагано, генеральный директор группы Red Sea Global.

Ожидается, что Laheq будет завершен в 2028 году. Застройщик Red Sea Global обещает, что сохранит большие площади мангровых зарослей и восстановит береговую линию, а к 2030 году курорт полностью перейдет на возобновляемую энергию.